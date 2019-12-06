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Полиция

В Кишиневе начались масштабные проверки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191206/28457856/chisinau-nachalis-masshtabnye-proverki.html

В правоохранительных органах рассказали, с чем связана спецоперация, которая продлиться в столице до середины декабря.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Полиция взялась за проверку общественного транспорта, который курсирует по Кишиневу. Под пристальное внимание попали в частности маршрутки. Инспекция продлится вплоть до 15 декабря.

Такие меры, как сообщили в правоохранительных органах, направлены на предотвращение случаев несоблюдения и нарушения водителями правил дорожного движения. В том числе полицейские обращают внимание на:

  • незаконную перевозку пассажиров;
  • условия посадки и высадки пассажиров за пределами остановок;
  • условия перевозки пассажиров, число которых превышает количество мест в транспортном средстве.

Также сотрудники правоохранительных органов проверят автобусы и троллейбусы на предмет соблюдения технических норм эксплуатации в зимний период.

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