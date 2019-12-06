В Кишиневе начались масштабные проверки

В правоохранительных органах рассказали, с чем связана спецоперация, которая продлиться в столице до середины декабря.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Полиция взялась за проверку общественного транспорта, который курсирует по Кишиневу. Под пристальное внимание попали в частности маршрутки. Инспекция продлится вплоть до 15 декабря.

Такие меры, как сообщили в правоохранительных органах, направлены на предотвращение случаев несоблюдения и нарушения водителями правил дорожного движения. В том числе полицейские обращают внимание на:

незаконную перевозку пассажиров;

условия посадки и высадки пассажиров за пределами остановок;

условия перевозки пассажиров, число которых превышает количество мест в транспортном средстве.

Также сотрудники правоохранительных органов проверят автобусы и троллейбусы на предмет соблюдения технических норм эксплуатации в зимний период.

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