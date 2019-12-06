В центре Кишинева намечается протест: перевозчики требуют повышения тарифа

В акции протеста планируют принять участие порядка 400 человек, большинство из которых – водители рейсовых автобусов.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Молдавские транспортники снова выходят на протесты. Новая акция намечена на среду, 11 декабря, в центре Кишинева. Требования все те же – повышение тарифа на междугородние пассажирские автоперевозки.

"В среду, 11 декабря, на площади Великого национального собрания напротив здания правительства организуем встречу, чтобы выразить недовольство тем, как решается наше требование по повышению тарифа на проезд в пассажирском автотранспорте", - отмечено в сообщении перевозчиков.

Акция запланирована на 09.30. Ожидается, что в манифестации примут участие порядка 400 человек, большинство из которых – водители рейсовых автобусов.

Ранее транспортники обратились к министру экономики и инфраструктуры страны Анатолу Усатому с запросом повысить на этой неделе тариф на междугородние пассажирские перевозки и пригрозили забастовкой, если до конца текущей недели их требование не будет выполнено. До этого у представителей перевозчиков состоялось несколько встреч с экспертами Минэкономики. Тогда стороны обсуждали "меморандум согласия", подписание которого позволит повлиять на транспортных операторов смягчить требование о повышении тарифа.

"Если меморандум будет подписан обеими сторонами в редакции, принятой на последнем заседании, то транспортные операторы готовы пересмотреть требование по повышению тарифа, снизив его с 92-х до 74-76 банов", - заявляли транспортники.

Споры по поводу повышения тарифа на междугородние пассажирские перевозки начались еще летом. Представители транспортных компаний требовали повысить тариф практически в два раза - с 48 до 92 банов за километр. Власти не спешили идти на их условия. В связи с этим транспортники провели уже одну забастовку 9 октября. Тогда на время приостановили работу порядка 600 рейсов по 124 регулярным междугородным маршрутам. В министерстве экономики и инфраструктуры тогда осудили этот протест и высказались против повышения тарифа.

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