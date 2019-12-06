Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло назначил своих замов: кто они

У генерального прокурора Молдовы, который занял эту должность 29 ноября, появились трое заместителей.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло назначил троих своих заместителей – Мирчу Рошиору, Юрия Перевозника и Руслана Попова. Их представили и утвердили на заседании Высшего совета прокуроров в пятницу, сообщает sputnik.md.

Мирча Рошиору остался в должности замгенпрокурора, которую занял в марте 2017 года.

Юрий Перевозник до этого назначения был замглавы управления финансово-экономических расследований и защиты прав человека при Генпрокуратуре.

Руслан Попов – доктор в области права. Он руководил управлением криминологического анализа при Генеральной прокуратуре.

После нескольких месяцев споров, поправок в законодательство, скандалов с конкурсом по избранию руководителя этой структуры, Высший совет прокуроров выдвинул по итогам двухфазного отбора Александра Стояногло на должность генерального прокурора Республики Молдова. Президент Игорь Додон 29 ноября утвердил кандидатуру Стояногло, подписав соответствующий указ.

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