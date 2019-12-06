В Гагаузии хотят вернуть соотечественников домой

В Исполнительном комитете автономии представлена концепция закона "О некоторых мерах по реализации программы "Домой в Гагаузию".

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Проект местного закона предусматривает материальные компенсации и пособия для тех, кто уехал из автономии на работу за рубеж, но хочет вернуться домой.

Документ разработан в соответствии с программой деятельности Исполкома на 2019-2023 годы и направлен на интеграцию бывших гастарбайтеров в социально-экономическую и культурную жизнь автономии.

Согласно предложениям, изложенным в тексте закона, участниками программы по возвращению домой смогут стать лица, которые последние 5 лет отсутствовали на Родине в течение 4 лет в совокупности.

Для того, чтобы получить материальную компенсацию по программе, потенциальный участник должен будет стать на учет в течение 12 месяцев после возвращения в Гагаузию. Закон также предполагает создание реестра граждан, вернувшихся в автономию.

Каждому из них, при соответствии критериям, будет предоставлена единовременная компенсация в размере 20 тысяч леев для одинокого человека и 40 тысяч леев для семейных пар.

Вернувшиеся в автономию семьи смогут в течение двух лет получать компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере 300 леев в месяц в период с ноября по март, а дети вернувшихся в автономию семей в приоритетном порядке будут приняты в учебные заведения.

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"Власти Гагаузии считают первостепенной задачей проблему миграции. Мы этим законом не останавливаем миграцию, но способствуем возвращению наших жителей из-за границы", - заявила на заседании Исполкома Гагаузии башкан Ирина Влах.

"Это хорошее начало для того, чтобы уроженцы Гагаузии начали возвращаться домой", - цитирует слова главы автономии региональный портал Gagauzinfo.md.

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