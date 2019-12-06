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Пенсионеры

Парламент решил: кто в Молдове может претендовать на перерасчет пенсий

CC0 / Pixabay / zstupar
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191206/28461120/parlament-reshil-kto-moldova-mozhet-pretendovat-na-pereraschet-pensiy.html

С 1 января 2019 года лица, которые вышли на пенсию с 1999 года и у которых трудовой стаж насчитывает 15 лет или более, могут подать заявление о перерасчете пенсии по возрасту в территориальную кассу социального страхования по месту жительства.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Пересмотр размера пенсий в 2020 году коснется 15 тысяч человек. Такую инициативу приняли депутаты на заседании в пятницу, одобрив ее сразу в двух чтениях голосами 76 парламентариев.

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Как рассказала депутат-социалист Алла Дарованная, представлявшая проект, действующее законодательство предусматривает, что для граждан, достигших пенсионного возраста и продолжающих трудовую деятельность, пересмотр пенсий производится постепенно до 2027 года.

"Чтобы восстановить принципы равенства с учетом вклада в формирование социального фонда, мы предлагаем сократить период пересмотра до 2022 года", - сказала депутат.

Ранее было принято решение о том, что с 1 января 2019 года лица, которые вышли на пенсию с 1999 года и у которых трудовой стаж насчитывает 15 лет или более, могут подать заявление на перерасчет пенсии по возрасту в территориальную кассу социального страхования по месту жительства. По словам депутата, с 1 января 2020 года пересмотрят пенсии тех, чей стаж после выхода на заслуженный отдых составляет до 15 лет.

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"Пенсии, установленные с 1 января 1999 года, будут пересмотрены 1 июля 2020 года для тех лиц, у кого трудовой стаж после выхода на пенсию составляет от 15 лет. Для тех, у кого он приравнивается к 10-15 годам, - 1 января 2021 года, чей стаж от 5 до 10 лет – 1 июля 2021, а от 2 до 5 лет – 1 января 2022 года", - отметила Дарованная.

Рабочие на строительной площадке .
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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По статистике, как рассказала депутат, в стране проживает свыше 700 тысяч получателей пенсий, из которых порядка 165 тысяч продолжают работать после выхода на заслуженный отдых. При этом 113,9 тысячи (70%) человек – это люди, которые получают пенсию по возрасту.

"Правительство дало положительное заключение по этому проекту, но предложило продлить этот период до 1 января 2023 года. Авторы инициативы согласны с утверждением сроков, предложенных кабмином", - сказала парламентарий.

Как подчеркнула депутат, "на пересмотр пенсий в 2020 году найдены источники финансирования".

"На пересмотр пенсий 1 января и 1 июля будет использовано 94 миллиона леев. Этим перерасчетом смогут воспользоваться порядка 15 тысяч пенсионеров", - отметила Дарованная, подчеркнув, что в госбюджете на 2020 год предусмотрены средства на эту инициативу.

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