Кику об утилизации боеприпасов в Приднестровье: ждем деталей от Москвы

Глава молдавского исключает, что кто-то может выступать против этой инициативы, в том числе представители левобережья Днестра.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику в интервью РИА Новости высказал надежду, что "очень хорошая инициатива" Российской Федерации, будет доведена заинтересованными сторонами до конца и таким образом удастся устранить "эту головную боль и очень большую опасность для нас и для всего региона".

Президент Молдовы Игорь Додон после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в августе текущего года сообщил, что Россия предлагает начать процесс утилизации боеприпасов на складе в приднестровском селе Колбасна.

Арсенал, как подчеркнул в интервью Кику, опасен хотя бы из-за возможности ЧП, связанных со сроком их хранения на складах.

"В Москве я попросил, чтобы предпринимались конкретные действия по этому вопросу, мы ждем деталей от РФ, поскольку мы крайне заинтересованы в этом вопросе", - заявил глава кабмина.

По его словам, есть и другие партнеры, которых хотели бы, чтобы процесс был ясным и прозрачным, вопрос нужно обсуждать с разными сторонами, в том числе и с местными властями тех населенных пунктов, где находятся склады с боеприпасами.

"Я не думаю, что кто-то может выступать против этой инициативы, в том числе представители Левобережья Днестра", - подчеркнул глава Кику.

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Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, находящемся недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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