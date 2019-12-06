В Молдове повысят пособия для ветеранов боевых действий

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Депутаты высшего законодательного собрания приняли в первом чтении закон о повышении пособий участникам боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова, а также ветеранам войны в Афганистане и в других странах.
В соответствии с законопроектам, предложено поднять пособие со 100 до 300 леев.
Изменения коснутся более 35,5 тысяч граждан Молдовы. Пособия для этой категории лиц не менялись с 2012 года.
В пятницу, 6 декабря, парламент Республики Молдова утвердил сразу несколько проектов, входящих в пакет инициатив социального характера, предложенный президентом страны Игорем Додоном. Документы направлены на повышение уровня социальной защиты пенсионеров и лиц с небольшими доходами.
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