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Заседание Парламента

В Молдове повысят пособия для ветеранов боевых действий

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191206/28462533/veteranam-boevykh-deystviy-povysyat-posobiya.html

Изменения коснутся более 35,5 тысяч граждан Молдовы, для которых соответствующие выплаты не менялись с 2012 года.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Депутаты высшего законодательного собрания приняли в первом чтении закон о повышении пособий участникам боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова, а также ветеранам войны в Афганистане и в других странах.

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© Sputnik / Александр Демьянчук
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В соответствии с законопроектам, предложено поднять пособие со 100 до 300 леев.

Изменения коснутся более 35,5 тысяч граждан Молдовы. Пособия для этой категории лиц не менялись с 2012 года.

В пятницу, 6 декабря, парламент Республики Молдова утвердил сразу несколько проектов, входящих в пакет инициатив социального характера, предложенный президентом страны Игорем Додоном. Документы направлены на повышение уровня социальной защиты пенсионеров и лиц с небольшими доходами.

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Теги:
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