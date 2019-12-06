Ядерный след вел в Молдову — в Австрии задержаны торговцы ураном-235

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. В Австрии были задержаны двое мужчин и женщина, которые пытались продать молдавским офицерам под прикрытием 860 граммов радиоактивного вещества за 3 миллиона евро.

Все трое входили в международную преступную группировку, которая специализировалась на торговле радиоактивными и токсичными веществами. © AFP 2019 / Stephen Chernin На границах Молдовы установлены системы обнаружения ядерной контрабанды

Преступники были задержаны благодаря совместным действиям молдавской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми случаями (PCCOCS), при поддержке австрийских властей и при координации со стороны Европола.

Контейнер с радиоактивным веществом, предположительно, ураном-235 был конфискован властями Австрии для проведения экспертизы. Двое из задержанных ранее были судимы за контрабанду, все арестованные взяты под стражу австрийской полицией.

Преступная группировка действовала на территории Молдовы начиная с октября 2018 года. В октябре 2019 года один из контрабандистов, 37-летний гражданин одной из стран ЕС, вступил в контакт с двумя сотрудниками молдавских правоохранительных органов под прикрытием. Он предложил провести сделку по продаже урана-235 в Вене.

Согласно Уголовному кодексу Республики Молдова, такие категории преступлений наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK