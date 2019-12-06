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Контейнер с радиоактивными веществами.

Ядерный след вел в Молдову — в Австрии задержаны торговцы ураном-235

© Sputnik / А. Соломонов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191206/28463707/yaderniy-sled-moldova-avstria-torgovtsy-uranom.html

В ходе совместной операции молдавских властей и "Европола" обезврежена международная группировка, промышлявшая контрабандой изотопов.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. В Австрии были задержаны двое мужчин и женщина, которые пытались продать молдавским офицерам под прикрытием 860 граммов радиоактивного вещества за 3 миллиона евро.

Все трое входили в международную преступную группировку, которая специализировалась на торговле радиоактивными и токсичными веществами.
Высокоразвитые радиационные мониторы для обнаружения ядерной контрабанды
© AFP 2019 / Stephen Chernin
На границах Молдовы установлены системы обнаружения ядерной контрабанды

Преступники были задержаны благодаря совместным действиям молдавской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми случаями (PCCOCS), при поддержке австрийских властей и при координации со стороны Европола.

Контейнер с радиоактивным веществом, предположительно, ураном-235 был конфискован властями Австрии для проведения экспертизы. Двое из задержанных ранее были судимы за контрабанду, все арестованные взяты под стражу австрийской полицией.

Преступная группировка действовала на территории Молдовы начиная с октября 2018 года. В октябре 2019 года один из контрабандистов, 37-летний гражданин одной из стран ЕС, вступил в контакт с двумя сотрудниками молдавских правоохранительных органов под прикрытием. Он предложил провести сделку по продаже урана-235 в Вене.

Согласно Уголовному кодексу Республики Молдова, такие категории преступлений наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.

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Теги:
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