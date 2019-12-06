Ключи от квартиры: в Бендерах несколько детей-сирот получили жилье в подарок

Обеспечение обездоленных ребят жильем возможно благодаря целевой программе, которая стала внедряться в Приднестровье в этом году, и дотируется она из бюджета.

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Бендерах шестеро сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили собственное жилье. Деньги для этой цели выделены из общего бюджета приднестровского региона, квартиры закупил город. Ключи с красными ленточками ребятам вручили в администрации.

"Собственная квартира - это некий старт, который в дальнейшей жизни послужит вам фундаментом благополучия. Имея собственное жилье, вы сможете строить семейные отношения, рожать детей и развиваться в нашем прекрасном приднестровском крае", - напутствовала замглавы по соцвопросам Светлана Познанская.

Приглашенные молодые люди, пятеро парней и одна девушка, рассказали свои истории. Все они воспитывались либо в детских домах, либо родственниками-опекунами. Успели закончить профессиональные учебные заведения.

Семилетняя мечта

Ключи от собственной квартиры для Алексея Фокина - дверь в новую жизнь.

"Людей делают счастливыми. Просто не передать, как я счастлив", - поделился эмоциями новосел.

Алексей воспитывался в семейном детском доме, закончил Бендерский торгово-технологический техникум. Работает на производстве тротуарной плитки в Парканах. О своем жилье мечтал не год, не два – семь лет. Теперь строит планы - отметить вместе новоселье и Новый год.

Программа обеспечения жильем

Всего в этом году в Бендерах закупили 13 квартир для детей-сирот. Жилье город приобрел из вторичного фонда. Все квартиры проходят ценовую экспертизу в Минэкономразвития, а требования к ним определяет Жилищный кодекс Приднестровья.

Целевая программа по обеспечению жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начала работать в 2019 году. Намечается, что она продолжится и далее.

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