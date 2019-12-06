Ион Кику: "Chișinău Arena" построена на 98 процентов

Стадион планируется сдать в эксплуатацию в конце апреля 2020 года. К этому сроку должна быть построена и объездная дорога, ведущая к спорткомплексу.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику посетил с инспекцией спортивный комплекс "Chișinău Arena". Глава правительства остался доволен ходом работ.

"Менее чем за год строителям удалось в чистом поле возвести спортивный комплекс, который завершен на 98 процентов", - сказал Ион Кику, которого цитирует управление по связям с прессой и протоколу кабинета министров.

Стадион планируется сдать в эксплуатацию в конце апреля 2020 года.К этому сроку должна быть построена и объездная дорога, ведущая к спорткомплексу.

Комплекс построен на площади в 10 гектаров. В его составе будет многофункциональная спортивная арена, малый зал для соревнований, теннисный клуб, олимпийский бассейн, аквапарк, летний бассейн, который зимой будет использоваться как каток, а также парковка.

Строительство ведет компания из Турции. Стадион рассчитан на пять тысяч мест.

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