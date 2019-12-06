Ион Кику: "Chișinău Arena" построена на 98 процентов

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику посетил с инспекцией спортивный комплекс "Chișinău Arena". Глава правительства остался доволен ходом работ.
"Менее чем за год строителям удалось в чистом поле возвести спортивный комплекс, который завершен на 98 процентов", - сказал Ион Кику, которого цитирует управление по связям с прессой и протоколу кабинета министров.
Комплекс построен на площади в 10 гектаров. В его составе будет многофункциональная спортивная арена, малый зал для соревнований, теннисный клуб, олимпийский бассейн, аквапарк, летний бассейн, который зимой будет использоваться как каток, а также парковка.
Строительство ведет компания из Турции. Стадион рассчитан на пять тысяч мест.
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