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Строительство многофункционального комплекса Chișinău Arena

Ион Кику: "Chișinău Arena" построена на 98 процентов

© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova / Inaugurarea șantierului „Chișinău Arena”
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191206/28467608/ion-chicu-stadion-chisinau-arena-postroen.html

Стадион планируется сдать в эксплуатацию в конце апреля 2020 года. К этому сроку должна быть построена и объездная дорога, ведущая к спорткомплексу.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику посетил с инспекцией спортивный комплекс "Chișinău Arena". Глава правительства остался доволен ходом работ.

"Менее чем за год строителям удалось в чистом поле возвести спортивный комплекс, который завершен на 98 процентов", - сказал Ион Кику, которого цитирует управление по связям с прессой и протоколу кабинета министров.

Футбольные мячи
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Стадион планируется сдать в эксплуатацию в конце апреля 2020 года.К этому сроку должна быть построена и объездная дорога, ведущая к спорткомплексу.

Комплекс построен на площади в 10 гектаров. В его составе будет многофункциональная спортивная арена, малый зал для соревнований, теннисный клуб, олимпийский бассейн, аквапарк, летний бассейн, который зимой будет использоваться как каток, а также парковка.

Строительство ведет компания из Турции. Стадион рассчитан на пять тысяч мест.

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Теги:
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