Как не стать жертвой "Дня жестянщика" - советы автомобилистам из РМ

Специалисты в автоделе предупреждают молдавских автомобилистов: машина должна быть скрупулезно подготовлена к зиме, какой бы мягкой или суровой она не выдалась в этом году в нашей республике.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Снег, скользкая дорога, туман, асфальт, покрытый специальными растворами от обледенения - все эти опасности подстерегают молдавских автомобилистов на трассе в зимний период.

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Когда речь идет о подготовке автомобиля к зиме, первое, о чем следует помнить, - необходимо "переобуть" машину в хорошие зимние шины. Именно этот фактор является решающим в сложных ситуациях на скользких, обледенелых трассах.

Замена покрышек с летних на зимние должна произойти до того, как среднесуточная температура на улице не опустилась ниже отметки в -7 градусов по Цельсию. Основное преимущество зимней резины - лучшее соприкосновение с влажной или обледенелой трассой.

Следует учитывать, что все покрышки должны быть одинаковых размеров и от одного производителя. Если покрышки использовались в предыдущих сезонах, при "переобувке" автомобиля следует внимательно изучить их состояние. Далее надо проверить давление в колесах и балансировку.

Для безопасного движения по заснеженной или покрытой гололедом трассе следует оценить состояние тормозов, аккумулятора, функциональность передних и задних фар, "дворников". Стоит помнить о том, что аккумулятор зимой разряжается значительно быстрее.

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Что касается выбора покрышек на зиму, специалисты рассказывают, что при их покупке водителям необходимо обратить внимание на маркировку на боковой части – там обязательно должен присутствовать знак снежинки (возможен на фоне горы или в треугольнике) с буквенным сопровождением M+S (Mud + Snow = грязь + снег), "Олл сизон".

Как правило, шины с такой пометкой сконструированы таким образом, что ходовые качества по грязи и снегу лучше, чем у стандартных. Остаточная глубина рисунка протектора должна быть не менее 4 миллиметров.

О том, что нужно знать владельцу машины, чтобы не стать главным героем так называемого "Дня жестянщика" (когда выпадет первый снег), корреспонденту Sputnik рассказал заместитель председателя Союза автоводителей РМ Олег Кожокару.

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По его словам, в первые часы выпадения снега наблюдается значительное число дорожно-транспортных происшествий, как на улицах столицы, так и на магистралях республики. Эксперт подчеркнул, что несоблюдение дистанции и скоростного режима сопровождается большими рисками.

"Первый день, когда выпадает снег, так и называется в среде профессионалов — "День жестянщика". За летний период очень многие водители забывают, как вести себя на скользкой дороге. Зимний стиль вождения – особенный. Он требует умеренной скорости, увеличения дистанции, никаких резких движений педалью тормоза и газа", — отметил специалист.

По словам Кожокару, автолюбителям следует обратить внимание на положение правил дорожного движения Молдовы. Например, на такой факт: переход на зимнюю резину обусловлен не календарной сменой времен года, а реальными погодными условиями.

"В ПДД четко написано, что "автошины должны быть адаптированы к метеоусловиям". Раньше в правилах дорожного движения была информация о том, что с 1 декабря по 1 марта все должны ездить на "зимней резине". Сегодня в силу того, что климат у нас неустойчивый, правила звучат так: "запрещается выезжать на дорогу, если автошины не соответствуют метеоусловиям", — подытожил эксперт.

По правилам допускается езда зимой и на так называемой "всесезонке". Однако большинство из опрошенных корреспондентом Sputnik водителей со стажем заявили, что в условиях молдавской зимы, когда снега не так много, а на дорогах хозяйствует гололедица, именно зимние автопокрышки являются оптимальным вариантом.

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