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Воспитательница занимается с детьми в детском саду

В Гагаузии обсуждают местный закон о бесплатном питании в детских садах

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/2601/49/26014966.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191207/28420347/v-gagauzii-obsuzhdayut-mestniy-zakon-o-besplatnom-pitanii-v-detskih-sadah.html

На реализацию закона о питании в детсадах в 2020 году потребуется выделение 11 миллионов леев из бюджета Гагаузии.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Главное управление образования Гагаузии объявило о начале публичных консультаций по проекту Закона автономии "О компенсации родительской платы за питание детей в учреждениях преддошкольного и дошкольного образования".

Флаг Республики Молдова и Гагаузии
© Sputnik / Osmatesco
В детских садах Гагаузии собираются отменить плату за питание

Согласно закону, расходы родителей за питание детей в дошкольных учреждениях будут компенсироваться за счет бюджета Гагаузии, дополнительных финансов, выделенных органами местного публичного управления городов и коммун автономии, а также частных пожертвований.

Публичные слушания по обсуждению законопроекта прошли в пятницу.

Ранее башкан Гагаузии заявила, что этот закон необходимо "в кратчайшие сроки принять, чтобы он начал функционировать уже в следующем году".

Механизм компенсации родительской платы за питание детей предусматривает перечисление трансфертов примэриям и дошкольным учебным заведениям.

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Теги:
Гагаузия, дети


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