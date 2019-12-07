В Гагаузии обсуждают местный закон о бесплатном питании в детских садах

На реализацию закона о питании в детсадах в 2020 году потребуется выделение 11 миллионов леев из бюджета Гагаузии.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Главное управление образования Гагаузии объявило о начале публичных консультаций по проекту Закона автономии "О компенсации родительской платы за питание детей в учреждениях преддошкольного и дошкольного образования".

Согласно закону, расходы родителей за питание детей в дошкольных учреждениях будут компенсироваться за счет бюджета Гагаузии, дополнительных финансов, выделенных органами местного публичного управления городов и коммун автономии, а также частных пожертвований.

Публичные слушания по обсуждению законопроекта прошли в пятницу.

Ранее башкан Гагаузии заявила, что этот закон необходимо "в кратчайшие сроки принять, чтобы он начал функционировать уже в следующем году".

Механизм компенсации родительской платы за питание детей предусматривает перечисление трансфертов примэриям и дошкольным учебным заведениям.

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