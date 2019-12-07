Борьба с варварами: в Приднестровье строго накажут за сруб зеленой красавицы

С приближением новогодних и рождественских праздников экологи и правоохранители традиционно с особым вниманием ведут контроль за хвойными.

ТИРАСПОЛЬ, 7 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Ежегодно в преддверии зимних праздников правоохранители и сотрудники Минсельхозприроды Приднестровья усиливают контроль за хвойными насаждениями. С нарушителями не церемонятся – каждому придется выложить существенную сумму за любое срубленное дерево.

"В министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья издан приказ об усилении контроля за хвойными насаждениями", - рассказали в ведомстве.

Согласно распоряжению, предприятием "Приднестровье-лес" и территориальными управлениями сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии будет организован контроль за сохранением хвойных насаждений на закрепленных территориях. Специалисты разработают и реализуют план мероприятий по привлечению к ловле злоумышленников представителей общественности и органов внутренних дел, а также других уполномоченных надзорных и контролирующих органов власти.

В преддверии праздников некоторые люди хотят бесплатно украсить свое жилище, срубив ель в лесной зоне или в городском парке. Чтобы предупредить подобные случаи и пресечь несанкционированную, самовольную рубку и повреждения хвойных насаждений экологи и представители правоохранительных органов внедряют методы контроля за ситуацией.

Как писал Sputnik ранее, за незаконную вырубку деревьев нарушителю грозит штраф в размере от 50 до 100 единиц расчетного уровня минимальной заработной платы (от 50 до 100 евро).

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