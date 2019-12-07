Игра в УДО: как Владимир Филат оказался на свободе, и что его ждет дальше

Как дело об УДО Филата дошло до суда, как и кем было принято решение о его освобождении, как комментируют эту ситуацию власти республики, что думает о своем будущем экс-премьер, и вернется ли он в политику, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Пожалуй, главным событием текущей недели, которое всколыхнуло молднет, стало условно-досрочное освобождение экс-премьера Владимира Филата.

Филат отбывал наказание за коррупцию и извлечение выгоды из влияния в столичной пенитенциаре №13. Его срок должен был истечь нескоро, но все довольно круто изменилось – и за один день он вышел из тюремной камеры на свободу.

Эта новость стала сюрпризом для многих, в том числе и для руководства страны. Как развивались события, как дело об УДО дошло до суда, как и кем было принято решение, что думает о своем будущем Филат, и как комментируют эту ситуацию власти республики, читайте в обзоре Sputnik.

Как освобождали Филата

Заседание по вопросу условно-досрочного освобождения Филата было запланировано на 2 декабря, но тогда его прервали, запланировав вынесение решения на 3 декабря. Вердикт провозгласил судья Виктор Рацой.

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Бывший премьер не присутствовал на заседании инстанции. Его освобождение произошло на основе представления пенитенциарному учреждению заключения судебной инстанции.

Филат выпущен на свободу досрочно согласно статье 91 Уголовного кодекса Молдовы.

Череда увольнений и обжалование УДО Филата

На следующее утро после того, как Филат покинул тюремную камеру, вопрос его УДО обсудили на заседании Высшего совета безопасности. Сразу после этого объявили об отставке и.о. руководителя Национальной администрации тюрем Любы Жигни-Сувейки. Вместо нее на этот пост назначили Владимира Кожокару.

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Затем временно исполняющим обязанности начальника столичного пенитенциара №13, где отбывал срок Филат, назначили Федора Мораря. Он занял место прежнего врио главы этого исправительного учреждения Андрея Саракуцы.

Новое руководство пенитенциара №13 опротестовало решение кишиневского суда об условно-досрочном освобождении экс-премьера Владимира Филата в Апелляционной палате Кишинева.

Президент: во всем надо разобраться

Глава республики Игорь Додон сообщил на своем youtube-канале, что "есть много доказательств вмешательства бывшего правительства Майи Санду и особенно бывшего министра юстиции Олеси Стамате".

По словам главы республики, Филат должен был сидеть еще несколько лет, но для того, чтобы сократить этот срок, было несколько решений судов в течение последних месяцев: первое – 30 июля, второе – 28 октября.

"То есть во время правительства Майи Санду, когда премьером была Стамате, было два решения суда, которые сократили срок на 709 дней. Важно, что эти решения никто не оспорил – ни бывшее правительство, ни бывший Минюст, что сделало возможным освобождение его раньше срока", - отметил президент.

Он напомнил, что была создана спецкомиссия, которая рассмотрела вопрос об УДО, и 8 ноября все 11 членов этой структуры приняли решение ходатайствовать об УДО Филата.

"А 12 ноября, когда правительство Санду было отправлено в отставку, они официально пишут в суд, чтобы Филата освободили досрочно. Это все было во время правительства Санду. Мы даже не знали об этом. Нас всех поставили перед фактом", - добавил глава республики.

Как считает президент, со всем этим надо разбираться. "И нужно наказывать. Почему? Потому что по такой же цепочке могут выйти на свободу сотни уголовников, которые убивали людей, воры в законе и так далее. Обещаю, что мы так это не оставим. Те, кто нарушил закон, должны сидеть в тюрьме", - сказал Додон.

Позиция генпрокурора

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло прокомментировал ситуацию с условно-досрочным освобождением экс-премьера Владимира Филата.

"Я дал несколько указаний специальным структурам при Генпрокуратуре. Сейчас у прокуратуры нет никаких полномочий. Мы не участвовали в этом процессе. Узнали все из СМИ. Посмотрим, насколько это (УДО – ред.) было законно. Не могу давать какие-то оценки. Знаю, что данное решение было обжаловано, подождем решения Апелляционной палаты", - сказал Стояногло.

По его словам, у Генпрокуратуры "нет права ни участвовать, ни оспаривать, ни расследовать, пока не будет заседания Апелляционной палаты".

Чудеса с УДО

Молдавский премьер Ион Кику сравнил процедуру, предшествовавшую УДО, с математическими экзерсисами.

"К чему вся эта математика? Чтобы подвести под статью, которая позволяет в случае примерного поведения заключенного и соблюдения всех-всех правил пройти через комиссию при этом пенитенциарном учреждении и пойти по условно-досрочному освобождению", - отметил премьер.

Он обратил внимание, что сначала Филату сократили срок заключения, а потом взяли две трети из уже укороченного срока.

"Здесь очень большие вопросы. Знаю, что возбуждены дела по отношению к тем, кто принял данное решение. Не знаю, какие там сейчас происходят действия. Надеюсь, что люди, которые допустили – и здесь дело не в том, что это Филат, - потому что по этой процедуре готовится (УДО – ред.) еще 200 очень опасных рецидивистов", - добавил Кику.

У Минюста много вопросов

Министр юстиции Фадей Нагачевский отметил, что для него новость об условно-досрочном освобождении Филата оказалась сюрпризом.

"Есть много подозрений. Мы хотим понять, как возникла эта ситуация относительно освобождения Филата до истечения срока. Филата приговорили к 9 годам заключения, из которых он отбыл в пенитенциаре всего 4. Не знаю, как получилось две трети. Мы разберемся с этим вопросом", - сказал он.

Дежавю Филата и его планы на будущее

Экс-премьер на следующий день после своего освобождения дал большую пресс-конференцию. По его мнению, процедура его освобождения прошла законно, а заявления о том, что ход дела был скрыт от общественности – "это спекуляция".

© Sputnik / Miroslav Rotari Экс-премьер Молдовы Владимир Филат

По его словам, он лично подал заявление об УДО администрации тюрьмы №13, а запрос об освобождении подали в суд 12 ноября исключительно по процедуре.

Также Филат рассказал, что сейчас его преследует дежавю. "Хочу отметить, что судья, который принял решение, это тот же судья, что вынес мне первый предварительный арест", - сказал он.

К слову, вердиктом об условно-досрочном освобождении суд отменил дополнительные наказания, полученные экс-премьером Филатом. Это касается запрета занимать определенные публичные должности в течение 5 лет, а также отзыва ордена республики.

Экс-премьер добавил, что к его УДО не имеет отношения ни один из молдавских политиков.

"Ни Майя Санду, ни Игорь Додон, ни другие. Мое освобождение произошло на основании закона", - добавил Филат.

На вопрос о том, намерен ли он вернуться в политику, экс-премьер ответил, что пока не планирует. "Мои планы на будущее связаны со своей жизнью и не касаются политики, но это не значит, что я не буду общаться с людьми, которые занимаются политикой", - сказал Филат.

При этом он рассматривает возможность политического консультирования.

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Санду не видит в Филате конкурента

Экс-премьер, лидер партии PAS Майя Санду заявила, что не видит в освобожденном из заключения экс-премьере Филате "политического противника".

"Думаю, граждане Молдовы поняли, что только честные люди заслуживают руководить ими и могут решить их проблемы. Но я не исключаю, что существуют всевозможные политические игры", – сказала Санду в интервью одному из местных СМИ.

К слову, Санду в период, когда Филат руководил правительством, занимала пост министра образования. Оба, кстати, входили в Либерально-демократическую партию Молдовы, которую Филат и возглавлял.

© Sputnik / Miroslav Rotari Экс-премьер Майя Санду

А что если Филат пойдет в политику?

Возможное возвращение Филата в молдавскую политику оживит конкуренцию среди правых партий и обострит борьбу за избирателя, считает политолог и публицист Армен Гаспарян.

По мнению эксперта, участие бывшего лидера Либерально-демократической партии в политике может сыграть и определенную положительную роль.

"Когда существует серьезная политическая конкуренция, прежде всего конкуренция идей, от этого выигрывают все. Прежде всего сама политическая система, ведь, что греха таить, в Молдове в эпоху Плахотнюка с конкуренцией политических идей было весьма и весьма сложно", - заметил эксперт.

Гаспарян подчеркнул, что вердикт об освобождении Филата оглашен в канун 2020 года, когда в Молдове пройдут президентские выборы.

"Нельзя исключать и возможных досрочных парламентских выборов, хотя очень не хотелось бы, чтобы это произошло. Досрочные выборы - это не только огромные бюджетные расходы, но и неизбежный внутриполитический кризис", - заметил эксперт.

Первые фотографии после условно-досрочного освобождения Филата>>>

УДО Филата – удар по реформе юстиции

Условно-досрочное освобождение Филата – очередной удар по реформе юстиции, заявил в комментарии Sputnik политолог Ян Лисневский.

Он обратил внимание на то, что реформа юстиции в Молдове много раз спотыкалась о какие-то проблемы. И освобождение Филата – это был некий "сюрприз", подготовленный нынешнему правительству.

"Можно предполагать, что политическая подоплека здесь была, потому что была подготовка к этому событию, был сокращен срок на более, чем 700 дней. У нового министра юстиции возникает вопрос: как получается, что Филат отсидел две трети срока, когда прошло только полсрока? Тут на самом деле много вопросов", - заметил Лисневский.

Дело Филата и вероятность получить новый тюремный срок

Экс-премьер получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Филат отбывал наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе. После вынесения окончательного вердикта экс-премьера должны были перевести в тюрьму в Липканах, однако из-за другого судебного процесса приняли решение, чтобы во время следственных мероприятий он отбывал наказание в молдавской столице.

Второе уголовное дело на Филата открыто по части 3 статьи 243 "Отмывание денег". По этому делу экс-премьеру грозит до десяти лет лишения свободы. Судебное заседание должно было состояться на этой неделе, но его перенесли.

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