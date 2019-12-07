Депутаты решили, кому увеличат зарплаты в 2020 году

На реализацию проекта необходимо порядка 373,4 миллиона леев в расчете на год. Расходы предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2020 год, а также на среднесрочный период 2021-2022 годов.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Зарплаты нянечек, помощников воспитателей, библиотекарей и музеографов увеличатся. Депутаты утвердили в первом чтении изменения в единую систему оплаты труда в бюджетном секторе.

Согласно проекту, также будут уравнены классы оплаты труда для воспитателей, учителей и преподавателей. Увеличатся зарплаты для лиц, занимающих публичные должности в населенных пунктах, где проживает свыше 20 тысяч граждан. Заново введут ежегодную премию в размере 50% от основной заработной платы.

Сотрудники бюджетных единиц левобережья, села Варница Новоаненского района, сел Копанка и Хаджимус Каушанского района, муниципия Бендеры, а также из подразделений Дубоссарского района министерства внутренних дел будут получать зарплату, увеличенную на четыре последовательных класса оплаты труда.

Проект предусматривает и ежемесячные надбавки до 1,1 тысячи леев за научное и научно-педагогическое звание. Имеющие почетные звания будут получать ежемесячную надбавку до 250 леев.

На реализацию проекта необходимо порядка 373,4 миллиона леев в расчете на год. Расходы предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2020 год, а также на среднесрочный период 2021-2022 годов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK