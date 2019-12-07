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Сколько женщин мэров насчитывается в Молдове

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
Местные выборы - 2019 (298)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191207/28468245/skolko-zhenschin-stali-stali-merami-posle-vyborov-20-oktyabrya.html

Центральная избирательная комиссия представила профиль новоизбранных мэров после выборов 20 октября 2019 года.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Число женщин, которые были избраны примарами (мэрами) в рамках прошедших в Молдове 20 октября всеобщих местных выборов, примерно в четыре раза меньше, чем мужчин. Такие данные представил ЦИК.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Таким образом, 702 местные администрации возглавили представители сильной половины человечества (это 78,2% от общего числа). Женщины избраны мэрами только в 196 населенных пунктах.

По данным Центризбиркома, из общего числа избранных руководителей местных администраций 786 человек представляют политические партии, а 112 - независимые.

Всего в ходе местных выборах баллотировалось 3 тысячи 761 человек, из которых 2 тысячи 742 - мужчины, а тысяча 19 - женщины.

Местные выборы

В Молдове 20 октября прошли всеобщие местные выборы, в ходе которых должны были избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

Списки советников стали известны по итогам голосования в этот день, а вот глав 384 примэрий, в том числе местной администрации молдавской столицы, пришлось избирать во втором туре, прошедшем 3 ноября.

Лидеры второго тура выборов в Молдове
© Sputnik /
Лидеры второго тура выборов в Молдове

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Тема:
Местные выборы - 2019 (298)

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