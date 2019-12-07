Сколько денег выделяют в Молдове на здравоохранение в сравнении со странами ЕС

Экономический эксперт Выячеслав Ионица проанализировал соотношение между ВВП и расходами на здравоохранение, которые запланировали власти на 2020 год.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. В соотношении к ВВП в 2020 году Молдова выделяет на здравоохранение вдвое меньше, чем в среднем по Европе, отмечает экономический эксперт Вячеслав Ионица.

"В 2020 году в Молдове планируется выделить на здравоохранение 10,1 миллиарда леев, из которых 5,3 миллиарда - деньги, собранные за счет полиса медицинского страхования, а остальная сумма - переводы из государственного бюджета", - отметил Ионица.

По его словам, в соотношении к ВВП в 2020 году в Молдове выделятся на здравоохранение 4,41%, что больше, чем в кризисный бюджетный период 2016-2017 годов, когда этот же показатель составлял 4%. Как считает аналитик, последние 15 лет показали, что в кризисных ситуациях расходы на сектор здравоохранения - далеко не приоритет номер один для любого правительства.

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"Согласно этому показателю, по расходам на здравоохранение к ВВП у Молдовы худшие показатели в Европе. Мы выделяем на здравоохранение лишь 4,4% от ВВП, что в вдвое меньше, чем в среднем по Европе. В ЕС только Румыния так сопоставима с Молдовой", - отметил Ионица.

По его мнению, в абсолютных значениях ситуация намного печальнее. "В 2020 году в Молдове выделят около 195 евро на одного жителя, что в 14 раз меньше, чем в среднем по Европе, и в 3 раза меньше, чем в следующей стране после нас, Албании, которая в 2017 году выделила 583 евро на жителя на услуги, связанные со здравоохранением", - сказал Ионица.

Чтобы решить эту проблему, как полагает эксперт, государству необходимо принять следующие срочные меры:

На законодательном уровне перечислять часть от акцизов на табачную продукцию в Фонд здравоохранения; Увеличить инвестиции в больничную инфраструктуру и медицинское оборудование; Активно поддерживать развитие добровольного медицинского страхования.

Добровольное медстрахование

По словам экономиста, в развитых странах система добровольного медстрахования составляет 20-25% от всех расходов на здравоохранение.

"Если Молдова добьется таких результатов, тогда система здравоохранения будет ежегодно получать 2-3 миллиарда леев от добровольного медицинского страхования. Сейчас же сумма - 100 миллионов леев в год", - добавил Ионица.

Эксперт пояснил, что при этом 70-75% от указанных 100 миллионов – это, скорее, условие, поставленное другими странами, куда жители Молдовы отравляются на отдых.

"Другими словами, это медицинская страховка, приобретаемая в случае поездки или экскурсии за рубеж, что не имеет ничего общего с нашей медицинской системой… Таким образом, реальный рынок добровольного медстрахования в Молдове составляет всего 25 миллионов леев в год, а это в 100 раз меньше в сравнении с развитыми странами", - сказал экономист.

К слову, как отметил аналитик, за последние 10 лет этот рынок практически не претерпел изменения.

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