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Река Бык

Виновным в несанкционированных сливах нечистот в реку Бык грозит штраф

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191207/28470141/vinovnym-v-nesanktsionirovannykh-slivakh-nechistot-v-reku-byk-grozit-shtraf.html

Только в столице поутихли споры о неприятном запахе, как город взбудоражила новая проблема. За последнее время выявлено три случая несанкционированного слива твердых и жидких продуктов жизнедеятельности в реку Бык.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik, Анна Руссу. Члены смешанной специальной комиссии проверили коллекторы сточных вод в районе улицы Каля Басарабией, где сливаются нечистоты в реку Бык. Виновным в загрязнении реки грозит солидный штраф.

Целью данных проверок является выявление нарушений и предотвращение загрязнения реки Бык. Специалисты Инспекции по защите окружающей среды призывают всех физических, юридических и ответственных лиц устранять любые подобные попытки. В противном случае комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и Инспекции, будет составлять протоколы.

Согласно Кодексу о правонарушениях, несанкционированное подключение канализационной системы влечет наложение штрафа в размере 3 тысяч леев для физических лиц и 13 тысяч 500 леев для юридических лиц. В то же время, слив сточных вод в водоемы грозит штрафом в размере 1 тысячи 500 леев для физических лиц и 15 тысяч леев для юридических лиц.

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