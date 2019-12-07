Виновным в несанкционированных сливах нечистот в реку Бык грозит штраф

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik, Анна Руссу. Члены смешанной специальной комиссии проверили коллекторы сточных вод в районе улицы Каля Басарабией, где сливаются нечистоты в реку Бык. Виновным в загрязнении реки грозит солидный штраф.
Целью данных проверок является выявление нарушений и предотвращение загрязнения реки Бык. Специалисты Инспекции по защите окружающей среды призывают всех физических, юридических и ответственных лиц устранять любые подобные попытки. В противном случае комиссия, состоящая из представителей муниципалитета и Инспекции, будет составлять протоколы.
Согласно Кодексу о правонарушениях, несанкционированное подключение канализационной системы влечет наложение штрафа в размере 3 тысяч леев для физических лиц и 13 тысяч 500 леев для юридических лиц. В то же время, слив сточных вод в водоемы грозит штрафом в размере 1 тысячи 500 леев для физических лиц и 15 тысяч леев для юридических лиц.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK