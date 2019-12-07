Украина закроет границу с Молдовой

В Таможенной службе РМ объяснили, с чем связана приостановка работы украинских КПП на границе с Молдовой, и что делать тем, кто запланировал поездку в страну-соседку.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Ровно на один час в ночь на воскресенье украинские КПП на границе с Молдовой приостановят свою работу. Об этом сообщили в субботу в Таможенной службе республики.

"В ночь с 7 на 8 декабря в период с 00.00 до 01.00 украинские пункты пропуска на границе с Республикой Молдова приостановят работу. По полученной информации, украинский таможенный орган находится в процессе реорганизации, поэтому будет приостановлено функционирование информационных систем под его управлением", - отметили в Таможенной службе.

В ведомстве порекомендовали гражданам, которые запланировали поездку на Украину, учитывать изменения в расписании и не ехать в страну-соседку в указанный временной промежуток.

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