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Алексей Петрович

Петрович возглавил Координационный совет российских соотечественников в Молдове

© Sputnik /
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191207/28471483/petrovich-vozglavil-koordinatsionnyy-sovet-rossiyskikh-sootechestvennikov-moldova.html

В эксклюзивном комментарии Sputnik Алексей Петрович рассказал, на чем намерен сконцентрировать работу возглавляемой им структуры.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Новым главой Координационного совета российских соотечественников в Республике Молдова стал его прежний вице-председатель, руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович. Это решение принято в субботу в рамках Страновой конференции российских соотечественников, проживающих в Молдове.

В эксклюзивном комментарии Sputnik Петрович рассказал, на чем он намерен сконцентрировать работу структуры и какие цели ставит перед собой.

"Главная задача, которая у такой организации есть, - это сохранение хороших, дружеских, братских связей между Республикой Молдова и Российской Федерацией", - сказал Петрович.

Как подчеркнул собеседник, речь идет о моментах, которые связаны с защитой русского языка, с правами русскоязычных граждан, с их правом учиться на родном языке и с правом на справедливую и объективную историю.

Алексей Петрович
© Sputnik / Rodion Proca
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"Вопросов накопилось много, к сожалению. На сегодняшней конференции было озвучено мнение, что в последние годы совет работал не должным образом", - сказал новый председатель Координационного совета российских соотечественников.

Поэтому, как считает Петрович, "необходимо, во-первых, разобраться, кто сегодня есть среди активных организаций, провести инвентаризацию структур, входящих в Совет". "Подумать над тем, кто еще мог бы принимать участие в нашей работе, пригласить организации, которые давно хотели вступить в Совет, но по каким-то причинам этого не делали. А затем двигаться в заданном направлении", - добавил собеседник.

Также на заседании в субботу избрали новое правление Координационного совета российских соотечественников, в состав которого входят восемь человек.

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Теги:
Алексей Петрович


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