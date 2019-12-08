Медики предупреждают: не игнорируйте этот анализ, он может стоить вам жизни

Как скорее выявить наличие ВИЧ в организме и начать с ним правильно бороться, рассказал врач Юрий Климашевский.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Иммунная система человека может препятствовать вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) не более, чем восемь лет, заявил в эфире программы "Atitudini" в радиостудии Sputnik Молдова руководитель Национальной программы борьбы со СПИДом Юрий Климашевский.

Позже, как уточнил специалист, без необходимого лечения вирус размножается и бесповоротно поражает весь организм человека.

"ВИЧ попадает в организм через раны. Даже при половом контакте через здоровые ткани он пройти не может. Если же есть какие-то раны, то вирус через них проникает в регионарные лимфатические узлы, где накапливается и размножается. Затем на протяжении двух недель ВИЧ распространяется по крови", - пояснил врач.

Климашевский отметил, что выявить вирус можно лишь спустя шесть недель. До этого момента, как подчеркнул медик, человек не подозревает о наличии изменений в организме и может заразить других.

Самые распространенные виды заражения: через медицинские или косметические процедуры, а также через незащищенный половой акт.

"Сразу после инфицирования организм начинает вырабатывать антитела, которые борются с вирусом. У некоторых людей иммунная система способна оказывать сопротивление три-четыре года, а у других этот процесс борьбы может длиться до девяти лет", - добавил Климашевский.

Врач предупредил, если в этот временной промежуток не начать лечение, то инфекция развивается в синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД).

Климашевский считает, что для предотвращения СПИДа нужно начать лечение как можно скорее после появления вируса в организме. А чтобы узнать о его наличии, следует каждые полгода проходить тест на ВИЧ.

"Лечение помогает организму бороться с вирусом. С момента, как врач назначил лекарства, нужно начать их принимать, по таблетке ежедневно. Тогда человек проживет, сколько ему отведено судьбой. Если человеку суждено умереть от инфаркта в 88 лет, то от этого он и умрет, а не от ВИЧ-инфекции", - заключил специалист.

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