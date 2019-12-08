Зарубежные эксперты объяснили причины проблем с кадрами в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 8 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Аналитики немецкой консалтинговой компании "Berlin Economics" констатировали в Приднестровье дефицит хорошо обученных кадров. Результатами исследованиям они поделились на встрече с представителями исполнительной власти региона.

Причины дефицита

Одними из главных причин сложного положения дел на рынке труда эксперты назвали миграционные процессы и старение населения, когда число трудоспособных граждан уменьшается в том числе по естественным причинам.

"Еще один важный сигнал - с 2012 года количество юношей и девушек, поступающих в училища, техникумы, колледжи, сократилось на 21%. Здесь влияние оказывает низкий уровень престижности предлагаемых специальностей", - объяснил аналитик Дмитрий Червяков.

Три основных вопроса для решения

"Учебные стандарты по отдельным направлениям подготовки не соответствуют новому времени и требованиям, предъявляемым работодателями. В результате этой нестыковки возникают ситуации, когда предприятия вынуждены расходовать дополнительные силы и средства на "дообучение" выпускников", - пояснил Червяков.

Эксперт обратил внимание на три фактора, требующих тщательного изучения и корректировки. Во-первых, речь идет об активном включении в учебный процесс производственников и сельскохозяйственных фирм. Иначе говоря, именно они должны заявлять потребность в конкретной рабочей силе – какой человек нужен и какими компетенциями ему надлежит обладать. Второй момент тесно связан с предыдущим.

Изношенная инфраструктура учебных заведений – третий аспект, о котором упомянул аналитик. В первую очередь это касается парка техники и оборудования, без чего нельзя эффективно "ковать" специалистов.

"Все это, конечно, влияет на престиж среднего профессионального образования (СПО) в глазах молодежи. Если они не видят в этих учреждениях большой перспективы, то не готовы туда поступать", – отметил он.

Популярные и не очень профессии

Зарубежные эксперты провели анализ перечня востребованных профессий. В список специальностей, пользующихся спросом на рынке труда, входят швеи, металлурги, обувщики, электрики и сварщики, технологи мясной продукции, водители и операторы инженерных машин, механики, повара, каменщики. А "кадровый голод" наиболее остро ощущается в легкой и тяжелой промышленности.

Привлечение молодых специалистов

Менеджер проекта "Berlin Economics" Йорг Радеке рассказал, как привлечь на вакантные должности молодых людей. Суть его рекомендаций сводится к тому, чтобы объединить усилия всех сторон и создать прочную систему подготовки кадров.

По его мнению, прийти к цели можно через решение ряда задач.

"Надо актуализировать профессиональные профили и учебные программы, усилить вовлеченность в процесс обучения производственных и аграрных организаций, модернизировать станочный и технический парк в учреждениях СПО, улучшить осведомленность нашей молодежи о возможностях дуального образования", - подчеркнул Радеке.

На сегодняшний день в системе дуального обучения Приднестровья заключены договоры между 23 предприятиями и 8 средними профессиональными организациями. Обучение по программам прошли более 100 человек, но проблема с недостатком именно квалифицированных рабочих рук по-прежнему актуальна.

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