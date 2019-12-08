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Мош Крэчун в пресс-центре Sputnik Молдова

Что просят взрослые и дети у Моша Крэчуна

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (134)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191208/28464713/chto-prosyat-vzroslye-i-deti-mos-craciun.html

Главный молдавский персонаж новогодних праздников принимает письма не только от детей, но и от взрослых.

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Новогодние праздники все ближе, а это значит, что дети со всех уголков Молдовы пишут Мошу Крэчуну. Принимать все послания и отвечать на них ему помогает Academia lui Moș Crăciun.

Caravana de Craciun и Academia lui Mos Craciun приглашают
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Мош Крэчун – молдавский аналог русского Деда Мороза, американского Санта Клауса польского Святого Николая, итальянского Бобо Натале, Белорусского Зюзи и других.

Менеджер проекта Academia lui Moș Crăciun Виктория Еминова рассказала в пресс-центре Sputnik Молдова, что письмо может отправить любой желающий, причем сделать это очень просто.

По ее словам, для этого даже не нужны марки, а лишь текст на листе бумаги и конверт. Далее, как уточнила Еминова, достаточно указать на конверте имя "Мош Крэчун" и положить письмо в почтовый ящик в любом почтовом отделении страны.

Благодаря сотрудничеству академии с ГП "Poșta Moldovei", все послания обязательно дойдут до адресата, пояснила Еминова.  

"Каждый год обращения абсолютно разные. Могут писать не только дети, но и взрослые, кто верит в чудеса. Мош Крэчун обязательно отвечает всем", - заявила Еминова.

Она отметила, что с каждым годом писем все больше. Примечательно, что молдавскому Мошу Крэчуну нередко пишут из других стран, таких как Россия, Украина и даже Китай.

Victoria Eminova
© Sputnik / Miroslav Rotari
Victoria Eminova

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В письмах, как рассказала Еминова, часто встречаются пожелания здоровья родным и близким, просьбы подарить обычные подарки вроде шапки или варежек, не обходится и без намеков на дорогие презенты.

"Мы понимаем, что дети пишут от в сего сердца, от всей души. В целом все письма имеют очень добрый и теплый призыв. Взрослые тоже могут написать, но там больше на психологическом уровне. Они просят мира, тепла, любви. Некоторые просят конкретной помощи", - отметила Еминова.

Другой менеджер проекта Сильвия Брадуцан рассказала, что иногда поступают очень личные письма. Однажды женщина прислала конверт, признавшись, что находится в сложном психологическом состоянии.

Silvia Braduțan
© Sputnik / Miroslav Rotari
Silvia Braduțan

"Она получила ответ на свое письмо и потом сообщила, что мы ей очень помогли. Все, что ей ответили, было написано очень душевно, и все сомнения исчезли", - сказала Брадуцан.

Проект Academia lui Moș Crăciun действует с 2001 года. Мош Крэчун обязательно отвечает на все поступающие письма. Многим из просящих действительно дарят к Новому году желаемый подарок. Каждый может помочь с осуществлением мечты того или иного человека.

Caravana de Craciun и Academia lui Mos Craciun приглашают
© Sputnik / Miroslav Rotari
Caravana de Craciun и Academia lui Mos Craciun приглашают

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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (134)

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Теги:
письма, Мош Крэчун


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