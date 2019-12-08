Это надо знать всем пенсионерам: все изменения, которые произойдут с 2020-го

Сразу несколько изменений, которые вступят в силу с 1 января 2020 года, коснутся пенсионеров. Sputnik собрал все нововведения, о которых надо знать этой категорию жителей республики в следующем году.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Пенсии в Молдове будут индексировать дважды в год. Соответствующее решение принято парламентом страны во втором чтении.

Таким образом, начиная с 2020-го пенсии будут индексироваться 1 апреля и 1 октября. Индексация 1 апреля будет проходить по действующей процедуре для всех получателей, эквивалентно среднему показателю потребительских цен за последние три года. А индексация 1 октября затронет в первый год внедрения (2020-й) более 400 тысяч граждан, чей размер пенсии не превышает прожиточный минимум.

Согласно данным Национальной кассы социального страхования, в начале 2019 года в Молдове насчитывалось 700 тысяч 887 получателей пенсий. Средний размер этой выплаты составляет 1895,07 лея. Из общего числа получателей 75% - пенсионеры по возрасту.

Самый маленький размер пенсии в Молдове на 1 апреля текущего года составляет 1079,33 лея, а прожиточный минимум, рассчитанный на одного пенсионера, приравнивается к 1574,2 лея. По статистике, "минималку" в стране получает порядка 400 тысяч человек.

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Эти же поправки предусматривают расширение нового порядка индексации для военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и Генерального инспектората карабинеров.

Пенсию для женщин увеличат: за счет чего?

Депутаты проголосовали сразу в двух чтениях за законопроект, который предполагает изменения в расчет пенсий. Эту инициативу поддержали 82 парламентария.

Как пояснил один из авторов законопроекта депутат Владимир Односталко, в настоящее время на незастрахованный период по уходу за ребенком до 3 лет учитывается минимальная ежемесячная заработная плата по стране на день исчисления пенсии.

"Проект предполагает изменение этой нормы на средний размер пенсии, что существенно увеличит размер выплаты", - сказал Односталко.

По его словам, средний размер пенсии для представительниц слабой половины человечества в Молдове существенно ниже, чем у мужчин. Как отметил депутат, такая же ситуация наблюдается и по заработной плате.

"Женщины, выходя на пенсию, менее защищены, если не сказать, ущемлены самой суммой пенсии. По статистике, на 1 августа 2019 года средний размер пенсии у женщин составляет 1688 леев, а у мужчин – 2278 леев. Данная норма позволит сократить этот разрыв", - добавил он.

Согласно проекту, на реализацию закона в 2020 году потребуется 1,5 миллиона леев, в 2021-м – 3,2 миллиона, а в 2022-м – 5,3 миллиона.

Помощь к зимним праздникам

Граждан, получающих пенсии и государственные социальные пособия, ждет единовременная финансовая помощь в размере 700 леев к зимним праздникам. Деньги можно получить с первых дней января 2020 года. Соответствующий законопроект принят парламентом сразу в двух чтениях.

На получение средств могут рассчитывать граждане, чей размер пенсий и государственных социальных пособий не превышает 2000 леев.

Речь идет о получателях:

пенсии по возрасту,

пенсии по ограничению возможностей,

пенсии по случаю потери кормильца,

пенсии за выслугу лет,

пенсии для некоторых категорий сотрудников,

пенсии военнослужащих срочной службы и членов их семей,

пенсии участников ликвидации последствий чернобыльской аварии.

Как заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, всего единовременная помощь будет предоставлена 591 тысяче 336 гражданам.

Расходы, необходимые для предоставления единовременного пособия, составят порядка 418 миллионов леев.

Такого в Молдове не было

Еще один законопроект направлен на гарантирование государством минимального срока в пять лет для получения пенсии по достижению предельного возраста. То есть человек сможет получать пенсию мужа или жены, если супруг (супруга) скончались раньше, чем через пять лет после выхода на пенсию.

"Ежегодно число пожилых людей, скончавшихся в течение пяти лет после выхода на пенсию, достигает 2855 человек. При этом средний размер пенсии составляет 1442,37 лея", - сказала представлявшая этот законопроект советник президента по социальным вопросам Галина Балмош.

По ее словам, данные статистики показывают, что эти люди на протяжении трудовой деятельности вносят отчисления в систему соцстрахования, продолжительность их жизни после выхода на пенсию составляет в среднем 2,6 года.

Эту инициативу поддержали 76 депутатов сразу в двух чтениях.

Перерасчет пенсий

Пересмотр размера пенсий в 2020 году коснется 15 тысяч человек. Такую инициативу приняли депутаты на заседании в пятницу, одобрив ее сразу в двух чтениях голосами 76 парламентариев.

Как рассказала депутат-социалист Алла Дарованная, представлявшая проект, действующее законодательство предусматривает, что для граждан, достигших пенсионного возраста и продолжающих трудовую деятельность, пересмотр пенсий производится постепенно до 2027 года.

"Чтобы восстановить принципы равенства с учетом вклада в формирование социального фонда, мы предлагаем сократить период пересмотра до 2022 года", - сказала депутат.

Ранее было принято решение о том, что с 1 января 2019 года лица, которые вышли на пенсию с 1999 года и у которых трудовой стаж насчитывает 15 лет или более, могут подать заявление на перерасчет пенсии по возрасту в территориальную кассу социального страхования по месту жительства. По словам депутата, с 1 января 2020 года пересмотрят пенсии тех, чей стаж после выхода на заслуженный отдых составляет до 15 лет.

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"Пенсии, установленные с 1 января 1999 года, будут пересмотрены 1 июля 2020 года для тех лиц, у кого трудовой стаж после выхода на пенсию составляет от 15 лет. Для тех, у кого он приравнивается к 10-15 годам, - 1 января 2021 года, чей стаж от 5 до 10 лет – 1 июля 2021, а от 2 до 5 лет – 1 января 2022 года", - отметила Дарованная. © Sputnik / Egor Eremov Точка зрения: на пенсионерах нельзя экономить

По статистике, как рассказала депутат, в стране проживает свыше 700 тысяч получателей пенсий, из которых порядка 165 тысяч продолжают работать после выхода на заслуженный отдых. При этом 113,9 тысячи (70%) человек – это люди, которые получают пенсию по возрасту.

"Правительство дало положительное заключение по этому проекту, но предложило продлить этот период до 1 января 2023 года. Авторы инициативы согласны с утверждением сроков, предложенных кабмином", - сказала парламентарий.

Как подчеркнула депутат, "на пересмотр пенсий в 2020 году найдены источники финансирования".

"На пересмотр пенсий 1 января и 1 июля будет использовано 94 миллиона леев. Этим перерасчетом смогут воспользоваться порядка 15 тысяч пенсионеров", - отметила Дарованная, подчеркнув, что в госбюджете на 2020 год предусмотрены средства на эту инициативу.

Таким образом, парламент Республики Молдова утвердил сразу несколько проектов, входящих в пакет инициатив социального характера, предложенный президентом страны Игорем Додоном. Документы направлены на повышение уровня социальной защиты пенсионеров и лиц с небольшими доходами.

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