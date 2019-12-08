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Осень

Самый точный прогноз погоды: какой выдастся следующая неделя

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (935)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. В воскресенье в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от -4 до -1 градуса, а днем в среднем будет +6, +9 градусов по Цельсию.

Ветер — западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

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В понедельник, 9 декабря, в ночные часы ожидается -2..+1, а днем те же +6, +9. Во вторник, 10 декабря, температурный режим не изменится, однако в центральных и северных районах страны ожидаются кратковременные слабые дожди. В среду, 11 декабря, в дневные часы будет +4..+7.

Праздники и народные приметы

В церкви 8 декабря почитается память папы Римского Климента I, который принадлежал к числу 70-ти апостолов.

Люди верили, если человек родился 8 декабря, то в качестве талисмана ему необходимо носить горный хрусталь или корунд.

Считалось, если слышны ранние петухи, то будет потепление.

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Тема:
Погода в Молдове (935)

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