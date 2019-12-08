Вспышка дифтерии на Украине: стоит ли опасаться жителям Молдовы

О том, как обезопасить себя от опасной болезни, рассказала врач-инфекционист больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik, Анна Руссу. На Украине общественность всколыхнула новость о более двадцати зарегистрированных случаях заражения дифтерии за последние 2 месяца. Забеспокоились и в соседних странах.

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По данным украинского Минздрава, на текущий момент получено более 250 флаконов противодифтерийной сыворотки, создан достаточный запас, благодаря которому пациенту будет предоставлено необходимое количество доз медикаментов для лечения. К счастью, на сегодняшний день летальных исходов зафиксировано не было.

Как сообщает Национальное агентство общественного здоровья, количество вакцинированных детей в Молдове составляет 90-95%. Доля привитых взрослых, к сожалению, гораздо ниже – 75%.

Корреспондент Sputnik поинтересовался у заведующей реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галины Кирьяковой, что в такой ситуации грозит молдавским гражданам.

"Дифтерия – это инфекционное заболевание, которого всегда стоит опасаться, тем более при нашем нынешнем образе жизни и постоянных передвижениях. К сожалению, случаи заражения были зафиксированы не только на Украине, но и в других странах Европы", – отметила инфекционист.

Кирьякова подчеркнула, что единственная мера безопасности при заражении дифтерией, как и при многих вирусных и бактериальных инфекциях, – это вакцинация. По ее словам, благодаря вакцинированию смертность снизилась в тысячи раз.

Дифтерия – опасная инфекционная болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем, а также через рукопожатие, бытовые предметы и посуду. Преимущественно она поражает органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также почки и надпочечники.

Последние случаи дифтерии в Молдове были зафиксированы в 1994-1996 годах.

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