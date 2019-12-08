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Автомобиль

Цена роскоши: что может произойти, если завезти в страну дорогое авто

CC0 / Pixabay / Free-Photos
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191208/28472771/tsena-roskoshi-chto-mozhet-proizoyti-esli-zavezti-v-stranu-dorogoe-avto.html

После внесения изменений в налоговое законодательство государство рассчитывает привлечь в бюджет порядка 60 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В 2020 году государство расширит базу акцизов, применяемых к автомобилям, которые ввозятся в Молдову. Речь идет о люксовых машинах. Это означает, чем дороже транспортное средство, тем больше будет доля дополнительного сбора. Такой налог планируют применять к авто, стоимость которых превышает 600 тысяч леев (порядка 34 тысяч долларов США по текущему курсу Нацбанка страны).

Влад Нани
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Государственный секретарь министерства финансов Дорел Норок заявил в эфире радиостудии Sputnik, что с помощью этого изменения государство рассчитывает привлечь в бюджет 60 миллионов леев.

"У акциза, который на данный момент отражен в Налоговом кодексе, есть экологическая ценность, поскольку он применяется в зависимости от мощности двигателя. Однако акциз, который применяется в настоящее время, не учитывает еще один аспект, касающийся высокой платежеспособности", - сказал собеседник.

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Это значит, что тот, кто позволяет себе более дорогой автомобиль, должен платить более высокий налог.

"Изменением налогово-бюджетной и таможенной политики вводится положение, которое предусматривает, что граждане, покупающие автомобили по более высокой стоимости, должны платить более высокий налог. Это налогообложение начинается с 600 тысяч леев за машину", - пояснил госсекретарь.

Какой акциз придется заплатить за авто разной стоимости:

  • Свыше 600 тысяч леев – 2%;
  • Более 700 тысяч леев (40 тысяч долларов - ред.) - 3%;
  • От 800 тысяч леев (примерно 46 тысяч долларов - ред.) – 4%;
  • Дороже 1,8 миллиона леев (более 100 тысяч долларов - ред.) – 10%.

Экономисты утверждают, что нынешняя система акцизов на автомобили дискриминирует бедных и крайне благоприятна для богатых людей. В будущем, по мнению экспертов, Молдове придется скорректировать свое таможенное законодательство и ввести НДС на импорт автомобилей.

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