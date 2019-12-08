Посольство России в Молдове приняло участие в благотворительной ярмарке

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Анна Руссу. В столичном выставочном центре Moldexpo прошла ежегодная благотворительная ярмарка International Charity Bazaar. Новогодние поделки, игрушки, открытки, украшения, одежда и вкусные угощения - посетители выбирали то, что им по душе, и финансово поддерживали нуждающихся.
Предновогоднее настроение: International Charity Bazaar-2019 в фото Sputnik>>>
Мероприятие, организованное Международным женским клубом, куда входят супруги глав дипломатических миссий, проводится уже в 23 раз. В торжественном открытии ярмарки приняла участие и первая леди страны Галина Додон. По ее мнению, ярмарка открывает возможность каждому из нас быть ближе к тем, кто нуждается в нашей помощи и поддержке в канун новогодних праздников.
Представители посольства России внесли свой важный вклад в судьбы социально-уязвимых семей и детей с особыми потребностями. Супруга российского посла Татьяна Васнецова отметила, что меценатство и благотворительность являются характерными чертами граждан России.
"Новый год и Рождество, безусловно, всегда связаны с надеждами на будущее. Это единственные праздники в мире, к которым так широко готовятся - украшаются улицы, скверы, дома. Новый год - семейный праздник уюта и счастья. Хотелось бы поделиться частичкой этого счастья с теми, у кого жизнь складывается не так хорошо, как хотелось бы. Благотворительная ярмарка - это отличная возможность сплотиться и внести свой небольшой денежный вклад для помощи тем, кто в этом нуждается", - подчеркнула Васнецова.
Супруга главы российской дипмиссии призвала всех быть добрее, щедрее и внимательнее к родным, близким, детям и людям старшего поколения. Она выразила надежду, что деньги, собранные на ярмарке, помогут нуждающимся исполнить их новогоднюю мечту.
На стенде российского посольства был представлен яркий ассортимент, включающий поделки традиционных русских народных промыслов и ароматную выпечку, с любовью приготовленную сотрудниками дипмиссии.
На мероприятии царила праздничная предновогодняя атмосфера. Яркие выступления местных артистов и молодых талантов не оставили посетителей равнодушными.
По словам организаторов ярмарки, за последние годы Международный женский клуб профинансировал 55 благотворительных проектов на сумму более 3 миллионов леев.
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