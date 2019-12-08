Посольство России в Молдове приняло участие в благотворительной ярмарке

Ежегодное предновогоднее мероприятие собрало множество представителей посольств, экономических агентов, международных организаций, народных ремесленников, и, конечно, посетителей, небезразличных к судьбам уязвимых слоев населения.

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Анна Руссу. В столичном выставочном центре Moldexpo прошла ежегодная благотворительная ярмарка International Charity Bazaar. Новогодние поделки, игрушки, открытки, украшения, одежда и вкусные угощения - посетители выбирали то, что им по душе, и финансово поддерживали нуждающихся.

Предновогоднее настроение: International Charity Bazaar-2019 в фото Sputnik>>>

Мероприятие, организованное Международным женским клубом, куда входят супруги глав дипломатических миссий, проводится уже в 23 раз. В торжественном открытии ярмарки приняла участие и первая леди страны Галина Додон. По ее мнению, ярмарка открывает возможность каждому из нас быть ближе к тем, кто нуждается в нашей помощи и поддержке в канун новогодних праздников.

© Sputnik / Miroslav Rotari Галина Додон

Представители посольства России внесли свой важный вклад в судьбы социально-уязвимых семей и детей с особыми потребностями. Супруга российского посла Татьяна Васнецова отметила, что меценатство и благотворительность являются характерными чертами граждан России.

© Sputnik / Miroslav Rotari International Charity Bazar 2019

"Новый год и Рождество, безусловно, всегда связаны с надеждами на будущее. Это единственные праздники в мире, к которым так широко готовятся - украшаются улицы, скверы, дома. Новый год - семейный праздник уюта и счастья. Хотелось бы поделиться частичкой этого счастья с теми, у кого жизнь складывается не так хорошо, как хотелось бы. Благотворительная ярмарка - это отличная возможность сплотиться и внести свой небольшой денежный вклад для помощи тем, кто в этом нуждается", - подчеркнула Васнецова.

© Sputnik / Miroslav Rotari International Charity Bazar 2019

Супруга главы российской дипмиссии призвала всех быть добрее, щедрее и внимательнее к родным, близким, детям и людям старшего поколения. Она выразила надежду, что деньги, собранные на ярмарке, помогут нуждающимся исполнить их новогоднюю мечту.

© Sputnik / Miroslav Rotari International Charity Bazar 2019

На стенде российского посольства был представлен яркий ассортимент, включающий поделки традиционных русских народных промыслов и ароматную выпечку, с любовью приготовленную сотрудниками дипмиссии.

На мероприятии царила праздничная предновогодняя атмосфера. Яркие выступления местных артистов и молодых талантов не оставили посетителей равнодушными.

По словам организаторов ярмарки, за последние годы Международный женский клуб профинансировал 55 благотворительных проектов на сумму более 3 миллионов леев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK