Ситуация на одном из КПП на границе Молдовы: премьер сделал заявление

Премьер потребовал от подчиненных в полной мере обеспечить функциональность пункта пропуска, не оказывая давления на возвращающихся домой граждан, туристов, а также экономических агентов-экспортеров товаров.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику проинспектировал таможенный пост "Крива", расположенный на границе с Украиной.

Исполняющий обязанности главы Таможенной службы Сергей Бурдужа, а также начальник Пограничной полиции Корнелиу Гроза доложили, что в выходные дни и, в частности, перед зимними праздниками, на КПП наблюдается повышенный поток пассажиров. По словам чиновников, для оптимизации трафика через границу в этот период увеличено число сотрудников. Кроме того, используются все таможенные коридоры, независимо от их первоначального назначения.

Премьер потребовал от подчиненных в полной мере обеспечить функциональность пункта пропуска, не оказывая давления на возвращающихся домой граждан, туристов, а также экономических агентов-экспортеров товаров.

Кику также поинтересовался сколько времени экономические агенты Бельцкой свободной экономической зоны тратят на пересечение таможенного поста, как при импорте, так и при экспорте товаров. Ему сообщили, что для облегчения деятельности предприятий, как для них, так и других экономических агентов обеспечен зеленый коридор при пересечении границы.

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