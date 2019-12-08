Ситуация на одном из КПП на границе Молдовы: премьер сделал заявление

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику проинспектировал таможенный пост "Крива", расположенный на границе с Украиной.
Премьер потребовал от подчиненных в полной мере обеспечить функциональность пункта пропуска, не оказывая давления на возвращающихся домой граждан, туристов, а также экономических агентов-экспортеров товаров.
Кику также поинтересовался сколько времени экономические агенты Бельцкой свободной экономической зоны тратят на пересечение таможенного поста, как при импорте, так и при экспорте товаров. Ему сообщили, что для облегчения деятельности предприятий, как для них, так и других экономических агентов обеспечен зеленый коридор при пересечении границы.
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