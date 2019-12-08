Васнецов: поддержка соотечественников - приоритет для посольства РФ

Как отметил российский дипломат, поддержка соотечественников была, остается и будет приоритетом посольства и представительства Россотрудничества.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов в рамках Страновой конференции российских соотечественников, проживающих в республике, обозначил промежуточные итоги уходящего года и планы на 2020 год.

По словам дипломата, за текущий год посольство и Российский центр науки и культуры (РЦНК) приняли участие без малого в четырехстах мероприятиях, более двухсот из которых поддержали финансово.

"Поддержка российских соотечественников для посольства – не пустые слова, а ежедневная работа и наш приоритет. Действуя в этом направлении, мы строго придерживаемся положений Федерального закона о государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом от 24 мая 1999 года", - сказал Васнецов.

Главное событие года

Как считает российский посол, 2019 год запомнился, прежде всего, масштабными мероприятиями, приуроченными к празднованию 75-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма.

"Руководство и дипломаты посольства выезжали на торжественные мероприятия в Сороках, Дрокии, Бельцах, Комрате, Тирасполе и Кишиневе. 24 августа, в день освобождения молдавской столицы, в праздничной церемонии на "Шерпенском плацдарме" принимал участие министр обороны РФ Сергей Шойгу", - напомнил Васнецов.

По его словам, сотрудники посольства вместе с членами русских общин влились в шествия "Бессмертного полка" в Дрокии, Сороках, Бельцах, Кишиневе, Кагуле, Вулканештах, Окнице, Куниче и Новых Аненах.

"В минувший вторник в Молдове завершилась символическая акция "Дорога памяти" в присутствии министра обороны Виктора Гайчука, в ходе которой с мест, где в годы ВОВ проходили бои, собрана земля для передачи в главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в Подмосковье. Святым долгом считаем сохранение памяти о героях ВОВ", - сказал дипломат.

По его словам, при поддержке посольства, российских регионов и фондов в Молдове восстановлены мемориалы советским воинам. Посольство активно помогает молдавским поисковикам – Русскому историко-патриотическому клубу и поисковому отряду "Август".

Поддержка ветеранов ВОВ

Как отметил Васнецов, посольство внимательно относится к ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Молдове.

"Неизменно особое внимание уделяем поддержке ветеранов и социально-незащищенных категорий граждан на обоих берегах Днестра. В текущем году материальную помощь от России получили более 250 человек, включая 110 ветеранов ВОВ", - добавил посол.

По его словам, дипмиссия регулярно выделяет нуждающимся медицинскую технику: тонометры, слуховые аппараты, инвалидные коляски.

Сохранение русского языка и прав русскоязычного населения

Важнейшее направление работы посольства, как отметил Васнецов, заключается в сохранении русского языка и защите прав русскоязычного населения Республики Молдова.

"В ходе заседания Совета по русскому языку в Москве президент РФ Владимир Путин поставил задачу реализовать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом во всех сферах. Знаю, что этот подход разделяет глава молдавского государства Игорь Додон и большинство из вас", - добавил дипломат.

Как отметил Васнецов, со своей стороны, посольство регулярно поднимает проблематику русского языка в ходе официальных мероприятий и рабочих встреч.

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"Убеждены в необходимости продолжать работу в этом направлении, активно выступать за возвращение русскому языку статуса языка межнационального общения. Надеемся на вашу помощь и поддержку в этом непростом, но очень важном деле. Не ограничиваемся, однако, декларациями, и вместе с РЦНК ежегодно проводим десятки мероприятий по поддержке русского языка", - добавил посол.

Он добавил, что совместно с Россотрудничеством ведется планомерная работа и по поддержке соотечественников в области культуры и образования.

"Активно занимаемся благотворительностью. В текущем году посольство передало учебным заведениям Кишинева, Комрата и Окницы более 10 тысяч учебников и методической литературы. Поддерживаем озвученную в октябре инициативу президента Молдовы о реализации масштабной программы поддержки всех русских школ и детских садов страны. Проведен аудит их потребностей", - добавил посол.

Число мест в вузах РФ для студентов из Молдовы увеличат

Васнецов сообщил, что особое внимание посольство уделяет работе с детьми и молодежью. Ежегодно на обоих берегах Днестра организуются "Лагери Посла" для детей из малообеспеченных семей. В этом году при поддержке посольство прошла и "Школа юных дипломатов".

"Правительство РФ намерено увеличить количество бюджетных мест для обучения в лучших вузах России по самым востребованным специальностям. Также при нашей поддержке молодые люди участвуют в крупных международных мероприятиях", - добавил дипломат.

Работа с учащимися и преподавателям

По словам посла, в этом году дипмиссия ввела практику приглашения школьников и студентов в посольство и РЦНК.

"Применяем новые форматы мероприятий: проводим круглые столы и мастерские для студентов-международников, тематические экскурсии для детей из всех уголков страны. Провели "Примаковские встречи" в память о выдающемся российском дипломате и государственном деятеле Евгении Примакове", - сказал Васнецов.

Он добавил, что ведется работа для интенсификации сотрудничества между молодежными организациями России и Молдовы, в том числе в рамках летних лагерей и форумов. Рады взаимодействовать с русскими общинами и в этом направлении.

"Продолжаем практику в рамках презентаций российских вузов приглашать в Молдову ведущих преподавателей, которые проводят семинары и мастер-классы для учителей-русистов и предметников из республики", - сказал он.

Дипломат отметил, что в настоящее время обсуждается создание площадки взаимодействия между вузами двух стран.

"Имеется принципиальная договоренность о проведении Совета ректоров российских и молдавских вузов для реализации совместного научно-образовательного потенциала. В финальной стадии - подписание соглашения о сотрудничестве между Российской академией наук и Академией наук Молдовы", - добавил Васценов.

Дом-музей Пушкина в Кишиневе

Васнецов подчеркнул, что посольство многократно обращало внимание российских государственных и неправительственных структур на необходимость срочной реставрации дома-музея Пушкина в Кишиневе.

"О результате многие из вас знают: по итогам Совета по русскому языку в Москве президентом России Владимиром Путиным принято решение о финансировании ремонтных работ в кишиневском музее А.С.Пушкина и других пушкинских местах Молдовы. В этом году провели множество мероприятий в рамках 220-летия А.С.Пушкина, несколько дней назад поддержав "Пушкинскую горку", - сказал дипломат.

Дальнейшую интенсификацию сотрудничества ожидаем после подписания Программы сотрудничества в области культуры между профильными ведомствами наших стран на 2020-2022 годов.

Поддержка соотечественников

Также глава российской дипмиссии отдельно остановился на поддержке посольством православных приходов, организации культурных, просветительских мероприятий, ситуации с русскими театрами, а также работе СМИ.

"Хотел бы отметить, что посольством и представительством Россотрудничества проводится значительная работа по поддержке соотечественников. Отрадно, что в подавляющем большинстве случаев мы встречаем полное понимание и поддержку с вашей стороны. Уверен, что так будет и при проведении Дней Молдовы в России в 2020 году и Дней России в Молдове в 2021 году. Вы – не только наши соотечественники, вы – наши единомышленники, которые хотят, чтобы Россия укреплялась и процветала", - сказал посол.

По его словам, Москва традиционно уделяет особое внимание защите прав и свобод российских соотечественников, свидетельством чему являются регулярные визиты в Молдову высокопоставленных гостей из России.

"Поддержка соотечественников была, остается и будет приоритетом посольства и представительства Россотрудничества. Мы хорошо видим вашу работу и искренне ценим ваш вклад в укрепление всестороннего российско-молдавского сотрудничества, сохранение русского языка и культуры на молдавской земле. Уверен, что вместе мы сможем решить все проблемы, стоящие перед нами", - заключил Васнецов.

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