В Приднестровье впервые пройдет костюмированный забег перед Новым годом

ТИРАСПОЛЬ, 9 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье впервые организуют новогодний костюмированный забег. В нем могут принять участие все – от мало до велика и наличие карнавального облачения – не строгое условие, забег-то все-таки праздничный.
"К участию в забеге допускаются все желающие, за исключением лиц, находящихся в алкогольном, наркотическом или ином опьянении. Приветствуется участие в новогодних карнавальных костюмах", - отмечают организаторы.
"Цель забега состоит в популяризации здорового образа жизни и приобщении населения Приднестровья к физкультуре", - поясняют они.
Новогодний забег будет проходить на набережной в городе Тирасполь 28 декабря. Старт намечен в 14.00 от городской елки. Длина дистанции – 2020 метра.
Участие в забеге бесплатное, но требует обязательной предварительной регистрации, которую необходимо успеть сделать до 21.00 27 декабря.
Организаторами забега выступает Федерация спортивного туризма и инициативная группа "Собирайся Поехали ПМР".
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