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Участники новогоднего забега моржей в костюмах Дедов Морозов в Новосибирске

В Приднестровье впервые пройдет костюмированный забег перед Новым годом

© Sputnik / Ростислав Нетисов
Общество
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (136)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191209/28421928/v-pridnestrove-vpervye-proydet-kostyumirovannyy-zabeg-pered-novym-godom.html

Снежинка, Дед Мороз, Снегурочка ли - какой образ подберет себе участник новогоднего забега, оставлен организаторами на индивидуальный вкус и выбор бегущего.

ТИРАСПОЛЬ, 9 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье впервые организуют новогодний костюмированный забег. В нем могут принять участие все – от мало до велика и наличие карнавального облачения – не строгое условие, забег-то все-таки праздничный.

"К участию в забеге допускаются все желающие, за исключением лиц, находящихся в алкогольном, наркотическом или ином опьянении. Приветствуется участие в новогодних карнавальных костюмах", - отмечают организаторы.

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Цели забега весьма прозаичные. Как говорят его устроители, это спортивно-массовое мероприятие, не несущее соревновательного характера.

"Цель забега состоит в популяризации здорового образа жизни и приобщении населения Приднестровья к физкультуре", - поясняют они.

Новогодний забег будет проходить на набережной в городе Тирасполь 28 декабря. Старт намечен в 14.00 от городской елки. Длина дистанции – 2020 метра.

Участие в забеге бесплатное, но требует обязательной предварительной регистрации, которую необходимо успеть сделать до 21.00 27 декабря.

Организаторами забега выступает Федерация спортивного туризма и инициативная группа "Собирайся Поехали ПМР".

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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (136)

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Теги:
костюмы, Новый год, Карнавальный забег, забег, Приднестровье


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