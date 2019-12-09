Горожане в трех секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы, полный список улиц смотрите на нашем сайте.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщила, что 9 декабря для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Ботаника:

- ул. Гренобля 149/1, 149A, 159, 161A - в период с 08:45 - 17:00.

Центр:

- ул. Измаильская 59,61,63 - в период с 09:00 - 17:00.

- ул. Измаильская 65,67,69,71,72,73 - в период с 09:00 - 13:00.

Буюканы:

- ул. Тома Чорбэ 1 - в период с 13:00 - 14:00.

- ул. М. Лермонтова 68-148, 69, 71, 139, 143, Сфынта Винерь 116 - в период с 09:20 - 17:00.

- ул. Сфатул Цэрий 30 - в период с 11:00 - 12:00.

- ул. Алуниш 2-12, 7-9, Бисеричий 1-5, 2-16, Драгомирна 36, Хумулешть 15-23, 18-24, Порумбеле 2, 14-50, Рошиорь 15-63, 20-86 - в период с 09:10 - 17:00.

- ул. Алба Юлия 122/1, Ион Лука Караджале 19-21, 20-24, Сэлкуца 7-31, 10-28, В. Строеску 12/1, 16A, Вишинилор 18-36, 21-39 - в период с 09:10 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте gasnaturalfenosa.md.