Лесное хозяйство: в Гагаузии новогодние елки будут стоить от 30 леев и выше

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Социальным учреждениям лесное хозяйство предлагает приобрести сосны, а жителям Гагаузии - ели и еловые ветки.
"Заготовлено 200 елей второй генерации, это в основном верхушки и ветки. Цены на них будут от 30 леев и выше. Кроме того, заготавливаем 80 сосен высотой 2,5-3 метра. Цены на них начинаются с 200 леев. Их мы предлагаем примэриям и учебным заведениям - они как раз по размерам подойдут для больших помещений", - цитирует слова руководителя лесного хозяйства автономии Александра Пейкова региональный портал Gagauzinfo.md.
По словам директора лесничества, уровень незаконной вырубки новогодних деревьев удалось значительно снизить благодаря регулярным рейдам.
Продавать хвойные деревья начнут с 15 декабря с базы Лесного хозяйства Комрата.
Всего в Молдове планируется реализовать более 50 тысяч новогодних елок.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK