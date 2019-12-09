Лесное хозяйство: в Гагаузии новогодние елки будут стоить от 30 леев и выше

Лесное хозяйство Гагаузии готовится к сезонным продажам елок. Планируется продать около 300 хвойных деревьев, продажи начнутся 15 декабря. С 15 декабря Лесное хозяйство начинает продажу новогодних елей. Всего предполагается реализовать около 300 хвойных деревьев.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Социальным учреждениям лесное хозяйство предлагает приобрести сосны, а жителям Гагаузии - ели и еловые ветки.

"Заготовлено 200 елей второй генерации, это в основном верхушки и ветки. Цены на них будут от 30 леев и выше. Кроме того, заготавливаем 80 сосен высотой 2,5-3 метра. Цены на них начинаются с 200 леев. Их мы предлагаем примэриям и учебным заведениям - они как раз по размерам подойдут для больших помещений", - цитирует слова руководителя лесного хозяйства автономии Александра Пейкова региональный портал Gagauzinfo.md.

По словам директора лесничества, уровень незаконной вырубки новогодних деревьев удалось значительно снизить благодаря регулярным рейдам.

Продавать хвойные деревья начнут с 15 декабря с базы Лесного хозяйства Комрата.

Всего в Молдове планируется реализовать более 50 тысяч новогодних елок.

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