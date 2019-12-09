Чебан дал преторам неделю, чтобы провести уборку в секторах Кишинева

Единственное исключение сделали для сектора Ботаника, где уборка должна завершиться в течение 10 дней.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Проблема уборки мусора в столице обсуждалась на оперативном заседании муниципальных служб в примэрии Кишинева.

Генеральный примар Ион Чебан заявил, что дела обстоят неплохо, однако дворы домов остаются завалены сухими листьями и мусором.

Чебан предложил преторам секторов столицы решить проблему за семь дней, в противном случае по отношению к руководителям секторов последуют санкции.

"Дела выглядят лучше, но еще недостаточно хорошо, - заявил Чебан. - Магистральные улицы - да, параллельные улицы - да, дворы жилых блоков - нет, все также погребены под мусором и листьями. Некоторые преторы говорят, что им нужно 2-3 дня. Давайте поступим так, у вас есть семь дней, чтобы навести порядок. Если после этого увидим проблемы в каком-то секторе, то с этим претором нам придется расстаться. Город должен быть очищен".

В ходе обсуждения было решено, что единственным исключением станет сектор Ботаника, где на уборку отпущено 10 дней из-за больших размеров сектора.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK