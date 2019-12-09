Полиция Кишинева начала проверки и информирует граждан - что надо знать

В целях предотвращения преступлений и снижения их числа на территории муниципия Кишинев, сотрудники столичной полиции начали масштабную кампанию по информированию граждан о том, как вести себя в случае опасности со стороны преступных элементов.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik, Андрей Петрик. Предупрежден - значит вооружен. Видимо именно такую тактику выбрали сотрудники полиции муниципия Кишинев и начали масштабную кампанию по информированию жителей и гостей столицы. Целью кампании является профилактика преступлений, а также советы добропорядочным жителям города о том, как действовать в рисковых ситуациях.

Жители столицы охотно идут на контакт с сотрудниками полиции, их заинтересовывают информативные бюллетени, в которых четко указано, как не стать жертвой уличного преступления.

В частности, в рамках масштабной кампании, сотрудники правоохранительных органов предпринимают попытки пересечь незаконную торговлю продуктами питания вблизи Центрального рынка и других авторизованных торговых точек города, чтобы предотвратить возможность массовых отравлений среди населения города.

Автомобиль можно защитить

Между тем, у полиции Кишинева есть конкретные советы, как обезопасить, к примеру, свое авто от угона или от взлома.

Естественно, среди первоочередных значится установка хорошей и надежной сенсорной сигнализации, распространяющейся на окна и капот машины. По мнению сотрудников полиции, эти системы всегда доказывают свою эффективность.

Не надо полагаться на случай и оставлять даже на несколько минут открытыми окна и двери автомобиля. Наивно думать, что преступники не воспользуются возможностью и не украдут машину. Фатальная ошибка - оставлять ключи в замке зажигания.

Более того, для максимальной безопасности следует использовать систему блокировки руля, коробки передач или тормозов. Соблюдая все эти рекомендации, вряд ли вы позволите кому-то увести верную "ласточку" у вас из-под носа.

Контраргументы домушникам

В связи с участившимися случаями квартирных краж сотрудники полиции рекомендуют:

не забывать закрывать дверь на все замки перед выходом из дома;

научите детей не рассказывать незнакомцам информацию о вещах и ценностях, которые есть у вас дома;

не впускайте в дом людей, которые продают с рук средства бытовой химии, мелкую бытовую технику, косметику или украшения. Под предлогом реализации товара они могут усыпить бдительность хозяев и что-то украсть, либо присмотреть ценности, которые есть в доме, а потом, воспользовавшись отсутствием хозяев, вынести все самое ценное;

владельцам квартир, расположенных на первом и втором этажах, следует устанавливать железные решетки на окна, а также оснастить жилище системой сигнализации;

на время долгого отъезда лучше попросить соседей вытаскивать почту из ящика, скопление корреспонденции - первый сигнал ворам, что жильцов давно нет дома;

попросите соседей прибирать перед входной дверью хотя бы раз в неделю, скопление пыли - индикатор для вором о том, что на порог дома давно никто не ступал.

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