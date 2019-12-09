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Зарядная станция для электромобилей

Кабмин хочет отменить льготы на ввоз в Молдову автомобилей-гибридов

© Sputnik / Александр Уткин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191209/28480397/kabmin-khochet-otmenit-lgoty-na-vvoz-v-moldovu-gibridov.html

Правительство одобрило и представило на рассмотрение парламента законопроект, который предлагает отменить 50-процентную таможенную скидку на ввоз некоторых категорий автотранспорта.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Автомобили-гибриды в Молдове существенно подорожают, если парламент примет предложения правительства об отмене льгот на ввоз в страну этого вида автотранспорта.

Законодательные поправки были одобрены постановлением правительства №573 от 27 ноября 2019, опубликованным в "Monitorul Oficial" №352-359.

Зарядная станция для электромобилей
© Sputnik / Александр Уткин
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Поправки касаются трех типов автомобилей — подзаряжаемых от розетки, типа PHEV ("Plug-in hybrid electric vehicle"), классических гибридов, а также "мягких гибридов" (Mild hybrid) — с электродвигателями, которые помогают основному мотору, но не могут сами поддерживать движение автомобиля. 

Для категории PHEV предлагается сохранить 50-процентную скидку от стандартного таможенного тарифа. Таможенная скидка для классических гибридов понизится до 25%, а для "мягких гибридов" и их разновидности, "микро-гибридов" льготы хотят полностью отменить.

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Теги:
таможня


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