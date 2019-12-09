Кабмин хочет отменить льготы на ввоз в Молдову автомобилей-гибридов

Правительство одобрило и представило на рассмотрение парламента законопроект, который предлагает отменить 50-процентную таможенную скидку на ввоз некоторых категорий автотранспорта.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Автомобили-гибриды в Молдове существенно подорожают, если парламент примет предложения правительства об отмене льгот на ввоз в страну этого вида автотранспорта.

Законодательные поправки были одобрены постановлением правительства №573 от 27 ноября 2019, опубликованным в "Monitorul Oficial" №352-359.

Поправки касаются трех типов автомобилей — подзаряжаемых от розетки, типа PHEV ("Plug-in hybrid electric vehicle"), классических гибридов, а также "мягких гибридов" (Mild hybrid) — с электродвигателями, которые помогают основному мотору, но не могут сами поддерживать движение автомобиля.

Для категории PHEV предлагается сохранить 50-процентную скидку от стандартного таможенного тарифа. Таможенная скидка для классических гибридов понизится до 25%, а для "мягких гибридов" и их разновидности, "микро-гибридов" льготы хотят полностью отменить.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK