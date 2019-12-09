В Кишиневе подростки объявили "войну" автомобилистам - что стало причиной

В молдавской столице участились случаи угонов автомобилей, причем теми, кто покушается на частное имущество на четырех колесах, являются подростки, либо те, кто недавно перешагнул возрастной порог в 18 лет.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции сектора Буюканы нашли виновного в угоне автомобиля модели "Fiat Scudo". Владелец транспортного средства вечером 2 декабря припарковал его на улице Тудор Владимиреску в столичном пригороде Дурлешты. Однако потом не нашел свою машину.

Представителям правоохранительных органов пострадавший сообщил, что был в отъезде на другом автомобиле, а когда вернулся, обнаружил пропажу. Следователи оценили общую сумму ущерба в 100 тысяч леев.

Оперативникам удалось в сжатые сроки идентифицировать личность подозреваемого и задержать его. На допросе в Инспекторате полиции Буюкан молодой человек сознался в содеянном, однако сообщил следователям, что угнал авто "просто, чтобы покататься по городу". Позже выяснилось, что задержанный 19-летний молодой человек не справился с управлением и попал в аварию. Следователи также установили - угонщик ранее единожды был судим за аналогичное преступление.

Машину изъяли и вернули владельцу, если вина угонщика будет доказана в суде, ему грозит от 3 до 5 лет тюремного заключения.

Угоняют даже "Жигули"

Учитывая низкий уровень жизни населения в стране можно остаться даже без старых, потрепанных "Жигулей".

Подобный случай произошел в начале декабря с 46-летним жителем столицы, который поутру не обнаружил своей машины марки "ВАЗ" там, где он ее оставлял с вечера. Мужчина немедленно позвонил в полицию, сообщив об угоне машины с проспекта Дачия.

На место происшествия выехала опергруппа. Сотрудники полиции после беседы с владельцем угнанного авто начали прочесывать ближайшие улицы. Спустя некоторое время машину с указанными номерными знаками нашли по улице Теилор в том же столичном секторе Ботаника.

Каково же было удивление сотрудников полиции, когда они увидели, что угонщики - подростки 16 и 17 лет - даже не пытались покинуть салон автомобиля.

Тинейджеров доставили на допрос в Инспекторат полиции сектора Ботаника. В ходе допроса они полностью признались в содеянном, сообщив следователям, что вскрыли автомобиль и угнали его просто для того, "чтобы покататься".

Несмотря на такую, казалось бы, шалость, подросткам грозит вполне взрослое наказание, если суд признает их вину. По статье УК РМ "Угон транспортного средства" полагается от 1 до 3 лет тюрьмы и штраф в размере от 29 до 67 тысяч леев.

Почему молдавские подростки хотят в тюрьму

Стремясь в Евросоюз, в Молдове более пяти лет назад занялись либерализацией законодательства, и это — неплохо. Но за этим частично забыли о переходе на соответствующие стандарты жизни, в первую очередь, это касается детей улиц, считает ряд ветеранов МВД.

К примеру, в Германии, несовершеннолетние, нарушавшие закон, имевшие проблемы с наркотиками, совершавшие незначительные кражи, помещаются в специализированные учреждения, даже на несколько дней, где с ними проводят профилактическую работу.

Проблема состоит в том, что в Молдове нет таких учреждений, а полиция сняла с себя ответственность за решение вопросов, связанных с проблемными подростками. Таким образом, c несовершеннолетними, которые в незначительных неладах с законом, по сути, в Молдове попросту некому заниматься. © Sputnik / Юрий Пирогов Кишиневские Маугли, или Как дети в столице "скатываются в пропасть"

Если в советские времена в Молдове существовала детская комната милиции, а с подростками, которые были не в ладах с законом, вели профилактическую работу, сегодня они живут так, что отданы сами себе, а их судьба без должного надзора совершает такие криминальные зигзаги, которые затем портят всю биографию и, в конечном счете, жизнь.

Это — очень опасный общественный феномен, поскольку сегодняшние мелкие воришки и бродяги завтра могут превратиться в лидеров новых криминальных группировок.

Таким образом, в республике может значительно вырасти число разбойных нападений, убийств, случаев спланированного вымогательства. Предупреждением таких серьезных правонарушений надо заняться сегодня, так как завтра ситуация может выйти из-под контроля.

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