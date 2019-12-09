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Виорел Морарь

Виорела Мораря временно отстранили от должности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191209/28480792/viorel-morari-priostanovlendoljnosri-glavy-antikorruptsionnoy-prokuratury.html

Генеральная прокуратура Молдовы объявила о том, что руководитель Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь приостановлен в должности.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Главу Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря временно отстранили от должности, на один месяц. Информацию Sputnik подтвердил пресс-секретарь Генпрокуратуры Эмил Гайтур.

Ранее утром в Генеральной прокуратуре сообщили о проведении комплексной проверки специализированных прокуратур - Антикоррупционной и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

"Цель этого контроля заключается в проверке и оценке деятельности этих специальных подразделений прокуратуры по всем параметрам полномочий, в соответствии с конкретными показателями, указанными в положении, за период с 2016 года по настоящее время", - отметили в Генпрокуратуре.

Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку. В середине сентября этого же года его восстановили в должности.

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