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Молдова заняла 107 место в индексе человеческого развития ООН

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191209/28480834/moldova-zanyala-107-mesto-v-indekse-oon.html

Индекс развития человеческого потенциала составляется ООН на основе измерения прогресса в области здравоохранения, образования и доходов населения.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Республика Молдова заняла 107 место среди 189 стран в Индексе человеческого развития ООН.

Индекс ежегодно составляется Программой по развитию ООН для измерения прогресса в области здравоохранения, образования и доходов населения.

В 2019 году этот отчет получил название "За пределами дохода, за пределами среднего, за пределами сегодняшнего дня: неравенство в XXI веке".

Экономист Татьяна Ларюшина
© Photo : Russiancouncil
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Значение индекса Молдовы по итогам 2018 года составило 0,711, что ставит страну в категорию сравнительно высокого человеческого развития. В регионе "Европа и Центральная Азия" сразу за Молдовой следуют Туркменистан, Узбекистан и Ливия. Обгоняют Молдову Мальдивские острова, государство Тонга и Филиппины.

ПРООН отмечает, что по сравнению с предыдущим годом Молдова потеряла 10,7 пунктов рейтинга, так как неравенство в стране растет, доходы населения не компенсируют роста цен, а здравоохранение и образование находится в упадке.

По подсчетам экспертов ООН 37,4% населения нашей страны лишены возможности удовлетворять основные потребности.

Василий Кантаржи
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Также, в соответствии с докладом, так называемая "многомерная" бедность в Молдове превышает "денежную" бедность. То есть, даже те люди, которые не пересекают черту бедности, страдают от лишений в области здравоохранения, образования и уровня жизни.

Индекс человеческого развития ООН возглавляют Норвегия, Швейцария, Ирландия и Германия. Замыкают индекс Южный Судан, Чад, Центральноафриканская республика и Нигер, который находится на последнем месте.

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