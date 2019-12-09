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Карусель, иллюстративное фото.

Муниципальные "карусели" - чем пригрозил Чебан владельцам аттракционов

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191209/28482055/munitsipalnye-karuseli-pochemu-cheban-prigrozil-glave-upravleniya-torgovli.html

Неприличная надпись, сделанная неизвестными на одном из аттракционов, установленных на центральной площади столицы, стала причиной жесткой реакции генерального примара Кишинева Иона Чебана.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. В минувшие выходные дни многие кишиневцы в социальных сетях возмущались, что покатать ребенка на одной из каруселей, установленных на Площади Великого Национального собрания стоит 40 леев за три минуты. А, учитывая, что с ребенком должен в целях безопасности кататься и взрослый, эта сумма возрастает вдвое.

Аттракционы на Чеканах
© Sputnik / Очевидец
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Понятно, что никто из экономических агентов себе в убыток работать не будет, однако прибыль от сборов, по оценкам кишиневцев, впечатляет. Один из заботливых дедушек, решивших покатать свою внучку на аттракционах, провел простой арифметический расчет. 

Таким образом, следуя из расчета кишиневца, один полный трехминутный цикл работы аттракциона приносит прибыль в 800 леев. Таким образом, при пяти часах работы карусели (при полной ее загрузке) прибыль составит приблизительно 80000 леев. Это -  только один аттракцион, уточнил кишиневец. 

В связи с обоснованными просьбами жителей столицы генеральный примар муниципия Ион Чебан потребовал от всех ответственных чиновников, чтобы все карусели на центральной площади Кишинева ежедневно работали бесплатно до завершения зимних праздников с 14:00 до 17:00 часов.

Столичный градоначальник уточнил, что услуги каруселей должны быть бесплатными для детей до 12 лет. "В противном случае экономических агентов обяжут убрать карусели с центральной площади", - написал Чебан на своей персональной странице в социальной сети Facebook. 

Ранее, в конце минувшей недели столичного градоначальника и родителей, пришедших на площадь покатать своих детей, возмутили изображения на этих аттракционах - там были изображены полуобнаженные девушки. 

В связи с неприятным инцидентом генеральный примар муниципия Кишинев жестко отреагировал на случившееся, пригрозив главе Управления торговли столицы Марчелу Замбицки увольнением в случае, если непристойные рисунки не будут ликвидированы. Как результат - изображения были быстро убраны с поверхностей аттракционов.

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Теги:
разъяснения, причины, Ион Чебан, карусели


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