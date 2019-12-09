Руководителя еще одной прокуратуры временно отстранили от должности

Вслед за руководителем Антикоррупционной прокуратуры и и.о. главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел временно отстранен от должности.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Исполняющий обязанности главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Дорин Компан временно отстранен от должности. Как в случае с руководителем Антикоррупционной прокуратуры Виорелом Морарем такая мера предпринята на срок до одного месяца, то есть на время проведения проверки в структуре.

"Начиная с сегодняшнего дня глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь на месяц будет делегирован в Генеральную прокуратуру, а прокурор-шеф прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Дорин Компан вернется на свой пост прокурора в Антикоррупционную прокуратуру", - заявил Sputnik пресс-секретарь Генпрокуратуры Эмил Гайтур.

Что касается того, кто будет временно руководить двумя структурами, то, по словам собеседника, генеральный прокурор Александр Стояногло решит в течение дня.

Ранее утром в Генеральной прокуратуре сообщили о проведении комплексной проверки специализированных прокуратур - Антикоррупционной и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

"Цель этого контроля заключается в проверке и оценке деятельности этих специальных подразделений прокуратуры по всем параметрам полномочий, в соответствии с конкретными показателями, указанными в положении, за период с 2016 года по настоящее время", - отметили в Генпрокуратуре.

Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку. В середине сентября этого же года его восстановили в должности.

Дорин Компан стал новым временным главой Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью в октябре 2019 года.

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