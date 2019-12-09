15:35 09 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.33
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.73
Поиск
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел

Руководителя еще одной прокуратуры временно отстранили от должности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
141 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1994/72/19947200.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191209/28485168/Rukovoditelya-esche-odnoy-prokuratury-priostanovili-v-dolzhnosti.html

Вслед за руководителем Антикоррупционной прокуратуры и и.о. главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел временно отстранен от должности.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Исполняющий обязанности главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Дорин Компан временно отстранен от должности. Как в случае с руководителем Антикоррупционной прокуратуры Виорелом Морарем такая мера предпринята на срок до одного месяца, то есть на время проведения проверки в структуре.

Виорел Морарь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Виорела Мораря временно отстранили от должности

"Начиная с сегодняшнего дня глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь на месяц будет делегирован в Генеральную прокуратуру, а прокурор-шеф прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Дорин Компан вернется на свой пост прокурора в Антикоррупционную прокуратуру", - заявил Sputnik пресс-секретарь Генпрокуратуры Эмил Гайтур.

Что касается того, кто будет временно руководить двумя структурами, то, по словам собеседника, генеральный прокурор Александр Стояногло решит в течение дня.

Ранее утром в Генеральной прокуратуре сообщили о проведении комплексной проверки специализированных прокуратур - Антикоррупционной и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

"Цель этого контроля заключается в проверке и оценке деятельности этих специальных подразделений прокуратуры по всем параметрам полномочий, в соответствии с конкретными показателями, указанными в положении, за период с 2016 года по настоящее время", - отметили в Генпрокуратуре.

Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку. В середине сентября этого же года его восстановили в должности.

Дорин Компан стал новым временным главой Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью в октябре 2019 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Пройдутся по Молдове: закон о прокуратуре в поле зрения Венецианской комиссии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
International Charity Bazar 2019
Предновогоднее настроение: International Charity Bazaar-2019 в фото Sputnik
Это ненормально: мировые звезды спорта поддержали россиян, которых хотят отстранить от соревнований
Это ненормально: мировые звезды спорта выступили в поддержку россиян - видео
Православный календарь 2020
Православный календарь на 2020 год

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться