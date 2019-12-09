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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон подписал важные социальные законы: какие изменения ждут в 2020 году

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191209/28490176/dodon-podpisal-vazhnye-sotsialnye-zakony-kakie-izmeneniya-zhdut-v-2020-godu.html

Глава государства отметил, что в дальнейшем власти предложат новые решения для урегулирования проблем, с которыми сталкиваются граждане.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik, Анна Руссу. Президент Молдовы Игорь Додон промульгировал в понедельник значимые социальные законопроекты. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

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Один из законов регламентирует индексирование пенсий дважды в год. Первая индексация запланирована на 1 апреля и распространяется на всех получателей пенсий в соответствии с уже существующей формулой. Вторая пройдет 1 октября и коснется тех, чьи пенсии не превышают минимального прожиточного минимума. К слову, Додон выступал за принятие этой инициативы с 2015 года.

Второй закон предполагает единовременную выплату пособия в размере 700 леев всем лицам, чья пенсия не превышает двух тысяч леев. Помощь будет оказана 590 тысячам граждан, включая получателей пенсий по инвалидности и пенсий по случаю потери кормильца.

"Продолжаем работать для людей, делая конкретные шаги и достигая положительных результатов для них. В дальнейшем мы придем с новыми решениями для урегулирования проблем, с которыми сталкиваются граждане"- заявил Додон.

Законы вступят в силу 1 января 2020 года.

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