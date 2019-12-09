Вернутся ли российские новостные передачи на ТВ-экраны жителей Молдовы

Второй год действия запрета на ретрансляцию, в том числе, российских новостных передач: что говорят в парламенте и правительстве страны, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Глава парламентской комиссии по культуре, науке, образованию, молодежи, спорту и СМИ Адриан Лебединский считает, что закон о борьбе с "иностранной пропагандой", который предполагает запрет на ретрансляцию в стране, в том числе, российских информационных и аналитических передач, должен быть отменен.

Депутат считает, что от этого закона, авторами которого выступили демократы, нет никакого эффекта.

"У нас есть доступ к спутниковому телевидению, есть доступ к интернет телевидению. Да, у нас у 23% населения нет доступа к интернету. То есть блокируются только эти люди, а у остальных граждан есть доступ. Зачем нам, как государству, навязывать нашу волю, чтобы было вот так? У гражданина должен быть доступ ко всей имеющейся информации", - заявил Лебединский в интервью одному из местных СМИ.

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По его словам, этот вопрос должен также обсуждаться с партнерами по развитию, представителями телеканалов в республике. Кроме того, как считает глава парламентской комиссии, следует узнать и мнение граждан.

Позиция премьера

Молдавский премьер Ион Кику в понедельник после встречи с президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной прокомментировал заявление Лебединского.

"Считаю, что пресса должна быть свободной, а у потребителей информации должен быть доступ ко всему контенту, за исключением того, который искажает правду, продвигает экстремизм, насилие и так далее", - сказал Кику.

По его мнению, "любая пресса, которая продвигает информацию и соблюдает Деонтологический кодекс, должна иметь доступ на медиарынок Республики Молдова".

"А по поводу намерений некоторых политических партий, политических заявлений некоторых глав (парламентских – ред.) комиссий, то спрашивайте их", - добавил Кику.

Вероятный расклад в парламенте

Политический аналитик Корнелиу Чуря в комментарии Sputnik заявил, что за такую инициативу будет сложно проголосовать в парламенте.

"Демократы будут вынуждены отстаивать свою позицию. Это им выгодно со многих точек зрения. Прежде всего, они проявят самостоятельность и независимость. Правые, думаю, тоже не поддержат такую инициативу", - сказал собеседник.

По его словам, "несмотря на то, что социалисты находятся у власти, такое миноритарное состояние их правления сделает очень затрудненным голосование в парламенте за эту инициативу".

Такого же мнения придерживается и директор Института юридических, политических и социологических исследований Виктор Жук.

"Этот закон был введен по предложению демократов. Думаю, что демократы будут отстаивать свою инициативу. Блок ACUM точно не поддержит это предложение", - отметил эксперт.

По его словам, было бы правильным в случае разработки такого законопроекта довести его до обсуждения на пленарном заседания парламента.

"Тогда в этом вопросе все стороны останутся при своем. Блок ACUM покажет, что ни при каких обстоятельствах не пойдет на это голосование. Демпартия будет отстаивать то, что она продвигала, будучи у власти. Социалисты покажут, в том числе, партнерам из России, что попытались, но на данный момент парламентская конфигурация такова, что депутаты не поддержат этот закон", - пояснил Жук.

Эксперт добавил, что в случае с запретом на ретрансляцию российских новостей возможен и другой вариант решения - через Конституционный суд.

"Что касается решения Конституционного суда, кто знает, каким оно будет", - сказал Жук.

Депутат от блока ACUM Юрие Рэницэ, комментируя этот вопрос, выразил мнение, что "цель социалистов заключается в том, чтобы получить тотальную власть".

История с запретом передач

В 2017 году с подачи демократов в парламенте Молдовы приняли законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе, якобы с российской. Документ запрещает ретрансляцию программ телевидения и радио информационного, информационно-аналитического, военного или политического содержания, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом, ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

Против этого закона высказывались депутаты-социалисты и коммунисты (последние не вошли в новый созыв парламента - ред.). Глава республики Игорь Додон дважды отказывался утверждать этот закон, но, несмотря на его позицию, Конституционный суд делегировал временные полномочия главы республики на тот момент спикеру парламента, демократу Андриану Канду. Последний и подписал закон, который вступил в силу 12 февраля 2018 года.

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