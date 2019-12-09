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Историческая надпись на одном из зданий Кишинева скрыли под слоем штукатурки.

В Кишиневе замазали память о том, как город восстанавливали всем миром

© Photo : Facebook / ‎Efim Soscov‎
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191209/28491690/chisinau-zashtukaturivayut-pamyat-o-tom-kak-gorod-vosstanavlivali-vsem-mirom.html

В молдавской столице исчезла под толстым слоем штукатурки одна из надписей, которая символизировала возрождение Кишинева после военной разрухи, когда город возводили всем миром, так, чтобы он стал настоящим красавцем.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Призывный лозунг из прошлого, крик созидания, руководство к действию - примерно так сегодня можно охарактеризовать эту надпись, которая знакома с малых лет всем тем, кто родился и вырос в Кишиневе.

Наверняка, прогуливаясь по улице Пирогова (ныне - Когэлничану - ред.), каждый кишиневец хоть раз видел эти потускневшие буквы, написанные в прошлом красным цветом, наскоро выведенные кистью, поскольку после прошедших здесь боев Великой Отечественной город требовал экстренных мер по восстановлению.

"Кишиневцы, все силы на восстановление родного города!" - гласил эмоциональный призыв, который служил руководством к действию для тысяч представителей послевоенного поколения - одновременно и воинов, и созидателей. 

Искалеченный войной Кишинев в далеком августе 1944-го представлял печальную картину: разгромленные боями дома, фрагменты уцелевших зданий, дым и пепел. Город был практически в руинах, но чувство пьянящей свободы, принесенной сюда советским солдатом, охватывало горожан.

Со свойственным жителям Молдовы созидательным, строительным рвением начали они восстанавливать родной город, разгребать завалы, наводить порядок. А эта надпись была свидетелем того, как город крепчал, хорошел и развивался.

Спустя три четверти века после того, как молдавская земля стала свободной, надпись эта окончательно исчезла под толстым слоем цементной штукатурки. Один из активных пользователей социальных сетей прислал в редакцию Sputnik Молдова два снимка того, как призывный лозунг канул в лету. 

Историческая надпись на одном из зданий Кишинева скрыли под слоем штукатурки
© Photo : Facebook / Efim Soscov‎
Историческая надпись на одном из зданий Кишинева скрыли под слоем штукатурки

Да, рядом с ним есть информационное панно, прикрепленное к зданию несколько лет назад представителями общественных организаций, где четко воспроизведена эта надпись, где указано, как и какими темпами восстанавливали молдавскую столицу.

Но копия - не оригинал, она - не свидетельница истории, это просто - репродукция, за которую, тем не менее, надо быть благодарными. 

Теперь призыв к созиданию, который побуждал всех жителей столицы возрождать родной город, остался лишь в истории, к большому сожалению...

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Теги:
силы, горожане, восстановление, Кишинев, город


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