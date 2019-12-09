Чебан подвел итоги зарубежных поездок и сообщил о скором визите в Турцию

Примара Кишинева ждет очередной рабочий визит, в ходе которого он планирует обсудить проекты, запланированные на 2020 год.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik, Анна Руссу. Столичный градоначальник Ион Чебан рассказал о результатах недавних рабочих поездок в Москву, Киев и Бухарест. Как пояснил примар на заседании муниципальных служб, столичные власти продолжат сотрудничество с иностранными коллегами, готовыми оказать Кишиневу поддержку.

Градоначальник заявил, что по итогам переговоров, прошедших в Бухаресте на минувшей неделе, румынские власти обещали выделить около 80 миллионов леев на различные инфраструктурные проекты.

"На этой неделе группа экспертов отправится туда для обсуждения других важных проектов, которые мы сможем реализовать в следующем году при поддержке Бухареста. Я хочу поблагодарить румынскую сторону за их открытость", - отметил Чебан.

Примар также добавил, что в ближайшем будущем и в Киеве будут созданы экспертные группы по обмену опытом.

"Это касается общего плана города и уникальной системы мониторинга данных. Вопрос также предстоит обсудить с представителями МВД. Есть много хороших идей, и люди готовы нам помочь с программистами, программными платформами и экспертизами", - рассказал глава кишиневской администрации.

Сообщил Чебан и о скором визите в Москву технической делегации из Молдовы, а также упомянул о своем рабочем визите в Турцию.

"У нас есть несколько проектов в трех городах, которые мы планируем реализовать, начиная со следующего года. Мы собираемся обсудить детали", - пояснил столичный примар.

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