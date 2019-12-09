Заявление кассы соцстраха: как получить пособие по временной нетрудоспособности

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik, Анна Руссу. В общей сложности более 47,5 миллиона леев перечислены на выплату пособий по временной нетрудоспособности, сообщили в Национальной кассе социального страхования (НКСС).
НКСС уточняет, что в ноябре этого года более 12 тысяч пособий в почтовых отделениях остались невостребованными. Нераспределенная сумма составляет 11 миллионов 800 тысяч леев, или 30% от общей перечисленной суммы.
Учреждение призывает бенефициаров забрать деньги до 26 декабря - это последний день, когда могут быть получены соответствующие пособия.
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