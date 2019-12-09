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Заявление кассы соцстраха: как получить пособие по временной нетрудоспособности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191209/28493424/cnas-kak-poluchit-posobie-po-vremennoy-netrudosposobnosti.html

В Национальной кассе социального страхования сообщили о том, что более 20 тысяч бенефициаров смогут получить пособия по временной нетрудоспособности.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik, Анна Руссу. В общей сложности более 47,5 миллиона леев перечислены на выплату пособий по временной нетрудоспособности, сообщили в Национальной кассе социального страхования (НКСС).

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Для получения пособий по временной нетрудоспособности бенефициарам следует обратиться в банковское учреждение, где был открыт их зарплатный счет или счет социального обеспечения. В случае отсутствия карты человек может получить пособие в любом почтовом отделении, независимо от места жительства.

НКСС уточняет, что в ноябре этого года более 12 тысяч пособий в почтовых отделениях остались невостребованными. Нераспределенная сумма составляет 11 миллионов 800 тысяч леев, или 30% от общей перечисленной суммы.

Учреждение призывает бенефициаров забрать деньги до 26 декабря - это последний день, когда могут быть получены соответствующие пособия.

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