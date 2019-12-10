Ботинки - на вес золота: как кишиневцам не остаться босыми зимой из-за соли

В этом году при выпадении осадков дороги столицы будут обрабатывать солевыми реагентами, которые лучше, чем песок, однако от них очень страдает кожаная обувь, на приобретение которой некоторые семьи собирают деньги.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. В этом году с выпадением снега улицы Кишинева будут чистить более эффективно, об этом заявил глава столичного Управления транспорта Адриан Болдуреску.

Чиновник сообщил, что в холодный сезон 2019-2020 годов рабочие дорожных служб будут применять противогололедный реагент с измененным составом. В нем будет содержаться в разы больше соли, чем в предыдущие годы, когда почти половину смеси составлял обычный песок.

"Впервые у нас будет еще один компонент в составе смеси от образования гололеда на трассах, содержащий более высокий солевой коэффициент. В смеси будет содержаться около 70% соли и 30% песка", - сообщил Болдуреску.

На данный момент, по словам чиновника, закуплено 80% от необходимого на зиму объема, а из бюджета на эти цели столичные власти выделили 30 миллионов леев.

Для автомобилистов более бескомпромиссная борьба с гололедицей - новость неплохая, однако, учитывая, что таким реагентом обрабатывают и пешеходные зоны, для людей без автомобиля - печальное известие.

Дело в том, что соль, особенно ее концентрированный состав, очень быстро портит зимнюю обувь, даже очень качественную и дорогую.

Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить, как обезопасить свою обувь от реагентов, которые уже совсем скоро могут попасть на улицы города.

От интенсивной солевой присыпки мостовых обувь, особенно кожаная, очень страдает, если ее правильно не обработать. Перед обработкой вашей пары кремом, нанесите на нее специальные жиры, которые продаются в обувных магазинах.

Они предназначены для сохранения эластичности, водонепроницаемости и защиты кожи. После этого можно наносить крем.

Еще эксперты советуют обрабатывать обувь водоотталкивающими спреями. Но в их основе должны быть натуральные вещества. Вполне химические нано-пропитки забивают поры кожаной обуви, а мягкую замшу могут превратить в кусок пластика. С такими средствами следует быть осторожным.

Как убрать соль с кожаной обуви

Кожаная обувь – надежный выбор для холодных отечественных зим. Качественные зимние ботинки или сапоги позволяют нам сохранять драгоценное тепло даже в сильные морозы, а при первой слякоти – уберегают от промокания. Но против соли, как мы уже отметили, выстоит далеко не каждая модель. Поэтому важно знать, как убрать соль с кожаной обуви эффективно, быстро и надежно.

В этом вам помогут такие "домашние" варианты:

тщательно промойте пару теплой водой, оберните в бумажные полотенца или салфетки, оставьте на ночь до полного высыхания. Секрет в том, что бумага будет сразу впитывать выступающую соль;

после прогулки протрите пару уксусным раствором (уксус 9% и обычная вода в пропорции 1 к 2-м). После высыхания при комнатной температуре тщательно обработайте зимние сапоги специальным кремом для обуви;

промойте пару водой с мыльной пенкой или каплей мыла. Как высохнет – обработайте обувным кремом;

промойте обувь теплой водой, а после высыхания – обработайте следы от соли касторовым маслом. В этом случае может понадобиться дополнительная обработка;

сухие следы от соли протрите кусочком лоскутной ткани, предварительно смоченной в нашатырном спирте. После этого обработайте всю поверхность питательным кремом (можно использовать "детский крем");

обработайте соляные разводы домашним "спасательным средством", состоящим из касторового масла и рыбьего жира. Для этого смешайте 1 часть касторового масла с 3-мя частями рыбьего жира, поставьте на водяную баню до полного растворения. Как смесь будет готова, дайте ей немного остынуть. После – обильно смажьте смесью все разводы и уже через пару часов они полностью исчезнут.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK