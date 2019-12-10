11:43 10 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.40
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.73
Поиск
Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района

Спасенные от скотобойни: в селе Рашков действует приют для лошадей

© Sputnik /
Общество
Получить короткую ссылку
6710
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2846/36/28463680.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191210/28494012/spasennye-ot-skotoboyni-v-sele-rashkov-deystvuet-priyut-dlya-loshadey.html

Спасенные от гибели лошадей живут у новых хозяев уже год. За это время животные стали добрее к людям: они их больше не боятся.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. В молдавском селе Рышков завершается строительство приюта для лошадей. Его возводят для четырех животных, которые были спасены от убоя. Организаторы приюта создают для своих четвероногих друзей максимально комфортные условия - просторные загоны, площадку для выгула и манеж, на котором с лошадьми могут проводить время люди.

Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района
© Sputnik /
Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района

Шрамы и ранимый характер

Каспер, Вайз, Юки и Агни раньше жили на ферме. Как рассказал организатор приюта Валериу Истрати, прежний хозяин больше не мог ухаживать за животными, поэтому решил избавиться от них. Группа энтузиастов выкупила лошадей и нашла им новый дом в селе Рышков - близ поселения Eco-Village. После непродолжительного общения с животными выяснилось, что годы пребывания на ферме сказались не только на их характере, но и внешнем виде.

Facebook / Узнал сам - расскажи другому
Белогривая прима и вороной красавец: лошади дивной стати

"Например, юный жеребец Каспер много времени жил в маленьком пространстве и недостаточно развивался. Поэтому он немного квадратный по форме. Ему было тяжело двигаться, у него не было хорошего баланса. Сейчас он бегает, стал лучше, но все равно видно, что он не совсем хорошо в свое время развивался", - отметил Истрати.

Лошади живут у новых хозяев уже год. И до сих пор на их коже видны шрамы от железных цепей. Правда, как рассказал Истрати, за это время животные стали добрее к людям: они их больше не боятся.

"Самое тяжелое, что нужно было сделать, уже сделано. Лошадей уже год, как никто не бьет. Они любят людей, и не только тех, кто за ними ухаживает, а всех", - рассказал собеседник.

Не ипподром и не ферма

Приют для лошадей создан не только для того, чтобы дать кров спасенным животным, но и чтобы научить их по новому взаимодействовать с людьми. Для этого на территории старого склада волонтеры обустраивают крытый манеж. В помещении достаточно места для того, чтобы животные могли вдоволь порезвиться. В то же время сюда смогут приходить люди, чтобы провести время с лошадками.

  • Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района
    Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района
    © Sputnik /
  • Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района
    Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района
    © Sputnik /
  • Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района
    Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района
    © Sputnik /
  • Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района
    Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района
    © Sputnik /
  • Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района
    Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района
    © Sputnik /
1 / 5
© Sputnik /
Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района

"У нас не типичное место - ни ипподром и не ферма для лошадей. Это убежище - место, где лошади чувствуют себя хорошо, но при этом взаимодействуют с обществом", - отметил Истрати.

Сейчас волонтеры достраивают конюшню для своих питомцев. Используют экологически чисты материалы. Например, пол покрыли глиной и уложили под легким наклоном, чтобы лошадям было удобно есть. Так же в загоне устанавливают автоматическую подачу воды, чтобы питомцы никогда не испытывали жажды. К весне комплекс будет полностью достроен.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Белогривая прима и вороной красавец: лошади дивной стати
Огненные лошади поразили зрителей на фестивале в Испании - фоторепортаж


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
International Charity Bazar 2019
Предновогоднее настроение: International Charity Bazaar-2019 в фото Sputnik
Колобков: РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде
Колобков: РУСАДА может оспорить решение WADA в CAS
Православный календарь 2020
Православный календарь на 2020 год

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться