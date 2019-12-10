Спасенные от скотобойни: в селе Рашков действует приют для лошадей

Спасенные от гибели лошадей живут у новых хозяев уже год. За это время животные стали добрее к людям: они их больше не боятся.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. В молдавском селе Рышков завершается строительство приюта для лошадей. Его возводят для четырех животных, которые были спасены от убоя. Организаторы приюта создают для своих четвероногих друзей максимально комфортные условия - просторные загоны, площадку для выгула и манеж, на котором с лошадьми могут проводить время люди.

© Sputnik / Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района

Шрамы и ранимый характер

Каспер, Вайз, Юки и Агни раньше жили на ферме. Как рассказал организатор приюта Валериу Истрати, прежний хозяин больше не мог ухаживать за животными, поэтому решил избавиться от них. Группа энтузиастов выкупила лошадей и нашла им новый дом в селе Рышков - близ поселения Eco-Village. После непродолжительного общения с животными выяснилось, что годы пребывания на ферме сказались не только на их характере, но и внешнем виде.

"Например, юный жеребец Каспер много времени жил в маленьком пространстве и недостаточно развивался. Поэтому он немного квадратный по форме. Ему было тяжело двигаться, у него не было хорошего баланса. Сейчас он бегает, стал лучше, но все равно видно, что он не совсем хорошо в свое время развивался", - отметил Истрати.

Лошади живут у новых хозяев уже год. И до сих пор на их коже видны шрамы от железных цепей. Правда, как рассказал Истрати, за это время животные стали добрее к людям: они их больше не боятся.

"Самое тяжелое, что нужно было сделать, уже сделано. Лошадей уже год, как никто не бьет. Они любят людей, и не только тех, кто за ними ухаживает, а всех", - рассказал собеседник.

Не ипподром и не ферма

Приют для лошадей создан не только для того, чтобы дать кров спасенным животным, но и чтобы научить их по новому взаимодействовать с людьми. Для этого на территории старого склада волонтеры обустраивают крытый манеж. В помещении достаточно места для того, чтобы животные могли вдоволь порезвиться. В то же время сюда смогут приходить люди, чтобы провести время с лошадками.

Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района © Sputnik /

Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района © Sputnik /

Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района © Sputnik /

Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района © Sputnik /

Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района © Sputnik / 1 / 5 © Sputnik / Приют для лошадей в селе Рышков Дубоссарского района

"У нас не типичное место - ни ипподром и не ферма для лошадей. Это убежище - место, где лошади чувствуют себя хорошо, но при этом взаимодействуют с обществом", - отметил Истрати.

Сейчас волонтеры достраивают конюшню для своих питомцев. Используют экологически чисты материалы. Например, пол покрыли глиной и уложили под легким наклоном, чтобы лошадям было удобно есть. Так же в загоне устанавливают автоматическую подачу воды, чтобы питомцы никогда не испытывали жажды. К весне комплекс будет полностью достроен.

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