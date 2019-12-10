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Автомобильная пробка

Кишинев накрыло туманом: на дорогах пробки, люди опаздывают на работу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191210/28495743/Kishinev-nakrylo-tumanom-na-dorogakh-probki-lyudi-opazdyvayut-na-rabotu.html

Густой туман, накрывший Кишинев во вторник утром, серьезно усложнил жизнь горожанам. Автомобилисты сбросили скорость передвижения и на дорогах образовались пробки.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik, Юлия Липовая. Утро вторника не задалось у жителей Кишинева: в городе густой туман,  движение транспорта затруднено. На множестве перекрестков автомобили стоят в пробках, граждане опаздывают на работу.

Согласно данным службы Infotrafic, утром в Кишиневе сформировались пробки на кругу на пересечении улиц Тудор Владимиреску и Ренаштерий Национале. Там также зафиксировано ДТП. 

Также заторы образовались на Буюканах на пересечении улиц Василе Лупу и Виссариона Белинского в сторону улицы Евгения Коки. 

Дорожные знаки
© Sputnik / Rodion Proca
Опять пробки: несколько центральных улиц Кишинева перекроют надолго

Загружен транспортом и главный проспект столицы - Штефан чел Маре, тяжело ездят автомобили от улицы Михая Витязула до Иона Крянгэ. 

В центре загружена улица Георге Асаки от улицы Спрынченоайя и до Панн Халиппа. В пробках стоят водители и в периметре улиц Михай Когэлничану и 31 августа 1989. 

Полиция выступила с предупреждением: в транспорте Кишинева ездить небезопасно>>>

Тяжело добираться и на ботанику. По улице Чуфля в сторону виадука - также пробки. 

Много транспорта на улицах Каля Орхеюлую, Алеку Руссо, Киев и на Московском проспекте.

В связи с туманом, Национальный инспекторат по патрулированию выпустил ряд рекомендаций водителям:

 

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Теги:
Кишинев, пробки


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