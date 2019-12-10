В Кишиневе снова перекрывают улицу: как будет курсировать городской транспорт

Снова в Кишиневе большой риск новых пробок. Все потому, что власти намерены перекрыть движение по одной улице, уже на Ботанике.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Начиная с 9 декабря 2019 года и по 18 февраля 2020-го, в Кишиневе приостановят движение на некоторых улицах, сообщили в Примэрии Кишинева.

Речь идет об улице Четатя Килия: движение по ней перекроют на пересечении с Николае Титулеску и улицей Бусуйочешть.

Причиной является смена системы водоснабжения.

Теперь он будет следовать по следующему маршруту: шоссе Мунчешть, улица Буребиста, улица Четатя Албэ и далее по установленному маршруту.

Обратно маршрутные такси будут курсироват по улице Четатя Албэ, улица Буребиста, шоссе Мунчешть и далее по установленному маршруту.

Водителей просят объезжать указанный участок дороги, чтобы не создавать пробки.

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