В Кишиневе снова перекрывают улицу: как будет курсировать городской транспорт

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Начиная с 9 декабря 2019 года и по 18 февраля 2020-го, в Кишиневе приостановят движение на некоторых улицах, сообщили в Примэрии Кишинева.
Речь идет об улице Четатя Килия: движение по ней перекроют на пересечении с Николае Титулеску и улицей Бусуйочешть.
Причиной является смена системы водоснабжения.
Обратно маршрутные такси будут курсироват по улице Четатя Албэ, улица Буребиста, шоссе Мунчешть и далее по установленному маршруту.
Водителей просят объезжать указанный участок дороги, чтобы не создавать пробки.
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