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Общественный транспорт, Кишинев, иллюстративное фото

В Кишиневе снова перекрывают улицу: как будет курсировать городской транспорт

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/1470/41/14704129.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191210/28495812/V-Kishineve-snova-perekryvayut-ulitsu.html

Снова в Кишиневе большой риск новых пробок. Все потому, что власти намерены перекрыть движение по одной улице, уже на Ботанике.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Начиная с 9 декабря 2019 года и по 18 февраля 2020-го, в Кишиневе приостановят движение на некоторых улицах, сообщили в Примэрии Кишинева. 

Речь идет об улице Четатя Килия: движение по ней перекроют на пересечении с Николае Титулеску и улицей Бусуйочешть. 

Причиной является смена системы водоснабжения.

Автомобильная пробка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кишинев накрыло туманом: на дорогах пробки, люди опаздывают на работу
Теперь он будет следовать по следующему маршруту: шоссе Мунчешть, улица Буребиста, улица Четатя Албэ и далее по установленному маршруту.

Обратно маршрутные такси будут курсироват по улице Четатя Албэ, улица Буребиста, шоссе Мунчешть и далее по установленному маршруту.

Водителей просят объезжать указанный участок дороги, чтобы не создавать пробки.

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